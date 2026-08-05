En las últimas horas, se pudo conocer que un jugador de Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, saldría del plantel en los próximos días.

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Otro jugador se iría de Nacional

Este futbolista no continuaría en la primera división del fútbol colombiano y tampoco iría al balompié del extranjero. El jugador se iría a jugar a la segunda categoría del rentado cafetero, a un club del interior del país.



Se trata del lateral derecho Cristián Uribe, quien tiene apenas 18 años. En el semestre inmediatamente anterior, Uribe fue el suplente de Andrés Felipe Román. El jugador ya sabe lo que es debutar.

Cristián Uribe cerca del salir del verdolaga

La información sobre Cristián Uribe se entregó este miércoles 5 de agosto en el programa Clásico Paisa. El jugador firmaría contrato con Real Cundinamarca, que hace poco tiempo estuvo cerca del ascenso a la primera categoría.



Las próximas horas y días serán más que importantes para conocer si, finalmente, Cristián Uribe seguirá su carrera deportiva en Real Cundinamarca. El juvenil iría en condición de préstamos.

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Nacional trabaja en el mercado

Andrés Felipe Román seguirá siendo, entonces, el lateral derecho titular en Atlético Nacional de Medellín. Yeicar Perlaza, quien llegó al club tras su préstamo en Independiente Santa Fe de Bogotá, le peleará por el puesto.



Nacional, que ahora es dirigido por el bogotano Lucas Fidolo González Vélez, trabaja en el mercado de fichajes. Sus hinchas esperan muy pronto el anuncio de nuevos refuerzos.



