Este miércoles 5 de agosto, la cuenta oficial de X, red social antes conocida mundialmente como Twitter, de la Conmebol Copa Libertadores, publicó el parche de campeón que utilizaría Atlético Nacional de Medellín en un futuro certamen en el que haga presencia.



El parche del conjunto antioqueño, que es dirigido ahora por el bogotano Lucas Fidolo González Vélez, luce sus colores habituales y el número dos, que son las ocasiones en las que el club ha ganado este importante torneo internacional. La escuadra colombiana ganó el campeonato en 1989 y en el 2016.

Las dos copas del verde

En el siglo pasado, Atlético Nacional de Medellín se impuso en la gran final ante Olimpia de Paraguay, equipo que sabe lo que es ser ganador del torneo. Y en el siglo actual, la escuadra verde y blanca venció en el duelo definitivo de la Copa Libertadores de América a Independiente del Valle de Ecuador.



Hace unos días, precisamente, se cumplieron diez años del último título de Copa Libertadores de América que ganó la institución antioqueña. Reinaldo Rueda Rivera era el director técnico del equipo paisa en ese momento. Ese trofeo se definió en el estadio Atanasio Girardot.

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El mensaje de Conmebol

Así anunció la Conmebol Libertadores el parche de Nacional: “Los nuevos parches de la CONMEBOL #Libertadores: Atlético Nacional, bicampeón y máximo ganador del fútbol colombiano”. El conjunto paisa, como era de esperarse, respondió a la publicación sobre sus dos copas ganadas.

“El único bicampeón continental de Colombia”, escribió, también a través de su cuenta oficial de X, el conjunto verde y blanco. Los hinchas de Atlético Nacional de Medellín sueñan que el equipo se meta en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América y así mismo, pelee por el tan anhelado trofeo.

¿Cuándo podrá Nacional ganar una nueva Copa?

Debido a la chequera de los equipos brasileños, es una tarea bastante compleja volver a ganar, por lo menos en el tiempo cercano, el certamen. Aunque eso sí, no es un trabajo imposible de lograr. Si Atlético Nacional encamina un buen proceso con el director técnico bogotano Lucas Fidolo González Vélez, puede dar la sorpresa.



Desde su título en el 2016, Atlético Nacional de Medellín no ha podido hacer una muy buena presentación en el torneo. El principal objetivo del club es coronarse como campeón de la liga colombiana del segundo semestre del presente año para asegurar su clasificación de manera directa a la fase de grupos del torneo de 2027.