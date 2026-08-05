Alfredo Arias debe tomar difícil decisión en Junior: ¿Contra las cuerdas?

Junior de Barranquilla ha tenido un mal inicio de temporada en el segundo semestre de 2026 al registrar derrotas ante Deportes Tolima y Millonarios en las dos primeras fechas de la Liga BetPlay y además quedar eliminado de la Copa BetPlay al caer ante Barranquilla F.c. en la Fase 1B.

El equipo dirigido por Alfredo Arias ha sido fuertemente criticado no solo por los malos resultados, sino que también por el bajo rendimiento demostrado por algunos jugadores y por el hecho de ocho goles en cuatro partidos.

Lea también Alfredo Arias tomó radical decisión en Junior tras mal inicio de temporada

De cara a su próximo partido, programado para el lunes 10 de agosto frente a Deportivo Pereira, el entrenador 'rojiblanco' tomó la decisión de concentrar al equipo con el fin de optimizar la idea de juego y corregir algunos errores.

Mientras el plantel de jugadores cumple con las sesiones de entrenamiento, Arias, junto con los directivos, deben tomar una importante decisión.

Alfredo Arias debe tomar decisión en Junior

Y es que el reglamento de la Liga BetPlay-II de 2026 establece como el 10 de agosto la fecha límite que tiene cada equipo para realizar transferencias e inscribir jugadores.

De esta manera, se espera que los clubes definan su listado final de 25 futbolistas con los que afrontarán la actividad del segundo semestre.

Teniendo en cuenta lo informado, Junior cuenta actualmente con 24 jugadores profesionales en nómina y estaría definiendo si hace o no una última incorporación.

En caso de fichar a un nuevo futbolista, el mediocampista Harold Rivera sería el cupo 25 de Junior.

Nómina de Junior a hoy 5 de agosto

Arqueros:

Mauro Silveira

Jeferson Martínez

Jaime Acosta

Defensas:

Daniel Rivera

Pablo Ortiz

Jermein Peña

Edwin Herrera

Yeison Suárez

Jean Pestaña

Mediocampistas

Deiber Caicedo

Yimmi Chará

Fabián Ángel

Juan David Ríos

Jesús David Rivas

Guillermo Celis

Jannenson Sarmiento

Cristian Barrios

Bryan Castrillón

Joel Canchimbo

Kevin Pérez

Delanteros

Guillermo Paiva

Luis Fernando Muriel

Francisco Frydriszewski

Teófilo Gutiérrez

Jugadores menores de 20 años

Dilan Villarreal

Fabián Correa

José Munive

Andrés Shmalbach

Daniel Socarrás