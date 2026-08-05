Alfredo Arias debe tomar difícil decisión en Junior: ¿Contra las cuerdas?

Junior de Barranquilla ha tenido un mal inicio de temporada en el segundo semestre de 2026 al registrar derrotas ante Deportes Tolima y Millonarios en las dos primeras fechas de la Liga BetPlay y además quedar eliminado de la Copa BetPlay al caer ante Barranquilla F.c. en la Fase 1B.
El equipo dirigido por Alfredo Arias ha sido fuertemente criticado no solo por los malos resultados, sino que también por el bajo rendimiento demostrado por algunos jugadores y por el hecho de ocho goles en cuatro partidos.
De cara a su próximo partido, programado para el lunes 10 de agosto frente a Deportivo Pereira, el entrenador 'rojiblanco' tomó la decisión de concentrar al equipo con el fin de optimizar la idea de juego y corregir algunos errores.
Mientras el plantel de jugadores cumple con las sesiones de entrenamiento, Arias, junto con los directivos, deben tomar una importante decisión.
Alfredo Arias debe tomar decisión en Junior
Y es que el reglamento de la Liga BetPlay-II de 2026 establece como el 10 de agosto la fecha límite que tiene cada equipo para realizar transferencias e inscribir jugadores.
De esta manera, se espera que los clubes definan su listado final de 25 futbolistas con los que afrontarán la actividad del segundo semestre.
Teniendo en cuenta lo informado, Junior cuenta actualmente con 24 jugadores profesionales en nómina y estaría definiendo si hace o no una última incorporación.
En caso de fichar a un nuevo futbolista, el mediocampista Harold Rivera sería el cupo 25 de Junior.
Nómina de Junior a hoy 5 de agosto
Arqueros:
Mauro Silveira
Jeferson Martínez
Jaime Acosta
Defensas:
Daniel Rivera
Pablo Ortiz
Jermein Peña
Edwin Herrera
Yeison Suárez
Jean Pestaña
Mediocampistas
Deiber Caicedo
Yimmi Chará
Fabián Ángel
Juan David Ríos
Jesús David Rivas
Guillermo Celis
Jannenson Sarmiento
Cristian Barrios
Bryan Castrillón
Joel Canchimbo
Kevin Pérez
Delanteros
Guillermo Paiva
Luis Fernando Muriel
Francisco Frydriszewski
Teófilo Gutiérrez
Jugadores menores de 20 años
Dilan Villarreal
Fabián Correa
José Munive
Andrés Shmalbach
Daniel Socarrás