Alfredo Arias tomó radical decisión en Junior tras mal inicio de temporada

Junior de Barranquilla ha tenido un mal inicio de temporada en el segundo semestre de 2026 al registrar derrotas ante Deportes Tolima y Millonarios en las dos primeras jornadas de la Liga BetPlay y además por quedar eliminado de la Copa BetPlay en la fase 1B al ser superado por Barranquilla F.C.

Los malos resultados se suman al bajo rendimiento demostrado por algunos jugadores, por lo que se han empezado a generar fuertes críticas por parte de la afición, quienes ya dejaron atrás las celebraciones del bicampeonato y le exigen al equipo mejorar de cara al desarrollo del certamen.

Alfredo Arias tomó decisión con los jugadores de Junior

Después de la derrota ante Millonarios en condición de local en el estadio Romelio Martínez, se dio a conocer que el director técnico Alfredo Arias tomó una radical decisión con el plantel de jugadores de Junior.

A pesar de que el próximo partido del equipo 'rojiblanco' está programado para el lunes 10 de agosto como local contra Deportivo Pereira, Alfredo Arias decidió mantener concentrado al grupo de futbolistas con el objetivo de afianzar la idea de juego y corregir los errores que se han evidenciado en los primeros partidos del semestre.

De esta manera, los jugadores de Junior no tuvieron jornada de descanso luego del duelo frente a Millonarios y se mantuvieron en concentración.

¿Buena o mala medida?

La decisión de Alfredo Arias con los jugadores de Junior ha sido destacada por un sector de la hinchada del equipo, teniendo en cuenta que en los primeros cuatro partidos del semestre del conjunto 'rojiblanco' ha recibido ocho goles.

Adicionalmente, el equipo registra cero puntos en la Liga BetPlay y quedó sin posibilidades de luchar por el título de la Copa BetPlay.

Lea también Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Millonarios sobre Junior

Próximos partidos de Junior

Fecha 4

Junior Vs Pereira

Lunes 10 de agosto

Hora: 8:05 P.M.

Fecha 5

Boyacá Chicó Vs Junior

Lunes 17 de agosto

Hora: 8:15 P.M.

Fecha 6

Junior Vs Once Caldas

Sábado 22 de agosto

Hora: 8:15 P.M.

Aplazado el partido contra Atlético Nacional de la fecha 3, se jugará el 30 de septiembre.