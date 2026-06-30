Alfredo Arias destapa el nombre del jugador que se iría del Junior

Los jugadores del Junior de Barranquilla, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, fueron citados este martes 30 de junio para la toma de análisis médicos.



Los exámenes se dan para lo que será el inicio de la pretemporada del club rojo y blanco que, como bien se sabe, se coronó como campeón de la liga colombiana del primer semestre del año.

Junior se alista para el inicio de pretemporada

En el sitio en el que los futbolistas fueron citados para los análisis médicos, como era de esperarse, también se presentó el uruguayo Alfredo Arias, el director técnico del plantel profesional.



Como en el lugar se encontraban varios medios de comunicación, Arias los atendió. Y en uno de los apartados de la charla, el entrenador aseguró que es posible que un jugador no continúe vistiendo los colores del club.

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El jugador que no seguiría en Junior

Se trata del defensa central uruguayo Lucas Monzón, de 24 años. El director técnico manifestó, sin rodeos, que es muy posible que el Junior de Barranquilla ni cuente para el segundo semestre con los servicios del jugador.

“El sueño es el tricampeonato, conseguir lo que nunca se ha logrado en el club. Lo de Monzón, parece que no se podrá contar con él. Lo de Bacca será una decisión de las directivas”, expresó Alfredo Arias.

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¿Junior volverá a ganar la Liga?

Junior de Barranquilla ya piensa en lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. Como bien lo mencionó Alfredo Arias, el principal objetivo es el título de diciembre.



La tarea no va a ser sencilla y eso no es secreto para nadie, pero tampoco será un trabajo imposible. Junior tiene un proceso muy importante y conserva una de las mejores nóminas del fútbol profesional colombiano.