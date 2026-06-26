En medio de mercados de fichajes del fútbol profesional colombiano, es normal que surjan diferentes rumores. Uno que se conoció en las últimas horas es la posible llegada de un reconocido delantero al Junior de Barranquilla.



El equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, como bien se sabe, se coronó como campeón de la liga colombiana del primer semestre del año. En la final venció a Atlético Nacional de Medellín.

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Junior trabaja en el mercado de pases

Y el conjunto tiburón tiene como gran objetivo, para la segunda liga del año, coronarse nuevamente como campeón. Esta tarea no será para nada sencilla, pero tampoco será un trabajo imposible.



Para cumplir eso, el Junior de Barranquilla tendrá que hacer un buen mercado de fichajes. Y en medio de rumores, como se mencionó en párrafos anteriores, se mencionó que el argentino Luciano Pons podría llegar al conjunto costeño.

¿Pons llegará al Junior?

Sin embargo, esta posibilidad no estaría cerca de darse, esto porque el entorno del jugador argentino y Atlético Bucaramanga no habría recibido, hasta el momento, ningún llamado del Junior.



“Hablé con Pons, su representante y el Atlético B/manga… Por ahora del Junior no llaman”, comentó, al respecto, el periodista Alexis Rodríguez, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

¿Rivas se va del Junior?

Entre otras cosas, Jesús David Rivas, de acuerdo con Rodríguez, no se iría del Junior de Barranquilla. En las últimas semanas se mencionó que el jugador podría salir de la institución.

“Rivas difícilmente saldrá de Junior. Dos grandes de Colombia lo sondearon, un equipo de México y uno de Brasil también. De no salir, buscará un aumento de sueldo”, indicó Alexis Rodríguez en la misma publicación.



