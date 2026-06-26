Junior definió el futuro de dos jugadores bicampeones

Junior de Barranquilla está a pocos días de iniciar los trabajos de pretemporada el lunes 29 de junio, en el que planteará el objetivo de lograr el tricampeonato de la Liga BetPlay, teniendo en cuenta que se ha quedado con la estrella en el segundo semestre de 2025 y en el primero de 2026.

Mientras el grupo de jugadores disfruta de sus últimos días de vacaciones, los directivos del club trabajan en la conformación de la nómina que tendrá a su cargo el director técnico Alfredo Arias.

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Junior definió el futuro de dos jugadores que fueron bicampeón

En las últimas horas se ha dado a conocer que los directivos de Junior, por pedido del director técnico Alfredo Arias, definieron el futuro de dos jugadores que ya hacían parte del plantel y que además han sido protagonistas en los títulos la Liga BetPlay-II de 2025 y la Liga BetPlay - I de 2026.

Se trata del defensa central Lucas Monzón y del lateral izquierdo Yeison Suárez.

Tanto Monzón como Suárez han estado en Junior con contrato en condición de préstamo. Dicho vínculo está pactado hasta el 30 de junio de 2026 y ya se tomó una decisión.

Según informó Diario Deportes, el club 'rojiblanco' hará uso de las opciones de compra que tiene sobre los dos futbolistas.

En el caso de Monzón, Junior negoció el pago del a transferencia definitiva del jugador con Racing de Montevideo de Uruguay, mientras que en el de Suárez se llegó a un acuerdo con Deportivo Pereira.

Junior define el futuro de otros jugadores

Después de tener claro el futuro de Lucas Monzón y Yeison Suárez, en Junior se seguirá trabajando para definir la situación de otros jugadores como Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Yimmi Chará, Harold Rivera y Guillermo Celis.

Algunos están en sus últimos días de contrato, mientras que otros aún les resta seis meses.

En el caso de Celis se determinará si se somete a una cirugía para solucionar un problema en un hombro o se le da otro manejo.