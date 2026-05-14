Alfredo Arias destapó problemas vs Santa Fe: “No sé cómo armaré la defensa”

Gran noche en el Estadio Romelio Martínez en un partido que tuvo de todo y que, en la última jugada se pudo haber igualado el global y la definición hubiese estado en los penales. Sin embargo, la figura de Mauro Silveira apareció para evitar la victoria de Once Caldas y Junior selló la clasificación.

Dayro Moreno se encargó de ejecutar una pena máxima en la última acción del juego y Mauro Silveira se salió con la suya. Un 3-2 en el marcador global que permitió que los atlanticenses sellaran el paso a la siguiente ronda en la que se enfrentarán a Santa Fe.

En los momentos más difíciles, Junior respondió al Once Caldas para quedarse con el boleto a la semifinal. El primer encuentro será en el Estadio El Campín y todo terminará en el Romelio Martínez que puede ser una ventaja para los atlanticenses, aunque, en Bogotá, normalmente no les va muy bien, y menos en este 2026 con dos derrotas.

“TUVIMOS LA REBELDÍA”; ALFREDO ARIAS DESTACÓ LA CLAVE DE LA CLASIFICACIÓN

Junior sufrió, pero sacó la serie adelante con una remontada gracias a Lucas Monzón y a Cristian Barrios que lograron arreglar un partido complicado que Once Caldas presionó. El empate a dos goles terminó dándole la clasificación a los barranquilleros.

Alfredo Arias destacó los factores que hicieron que el Junior remontara, “me gustó que tuvimos la rebeldía para sobreponernos a un mal primer tiempo. Hay muchos factores para analizar. Yo dije que iba a ser muy duro el partido de hoy, porque Once Caldas solo había perdido una vez de local y una vez de visita. Este equipo es de los que uno dice que no pierde. Venían mostrando esa solidez de visita y de local. Nosotros en seis días jugamos tres partidos, con viajes. El rival, al no competir en Copa, estaba más fresco que nosotros, y se notó”.

A su vez, dejó claro que tuvieron las oportunidades de aumentar la diferencia y agregar otro tanto en el marcador para no tener mayores problemas, dado que, en la última acción, Once Caldas tuvo el gol en un penal que Mauro Silveira salvó, “tuvimos la rebeldía de empatarlo y de ir por el triunfo. Tuvimos el tercero con Canchimbo tres veces. El rival no se rindió, es un rival que enaltece nuestra victoria. Eran 180 minutos, jugamos bien los primeros 80 minutos, los segundos no fueron tan buenos, pero lo ganamos en el global”.

LOS PROBLEMAS DE ALFREDO ARIAS PARA VISITAR A SANTA FE

En las semifinales, Junior de Barranquilla se medirá con Independiente Santa Fe que viene de superar a América de Cali. El entrenador uruguayo afirmó que intentarán mejorar el físico de los jugadores y se apoyó de los datos del semestre pasado y del 2025 para sentenciar que, pese a los resultados, el club ha jugado bien.

En ese sentido, Alfredo Arias indicó, “lo primero es tratar de recuperar jugadores, tenemos un día menos de descanso que ellos. Yo vine preparado esta vez, conseguimos 91 puntos en dos campeonatos. Averigüen qué otro equipo ha hecho eso. El semestre pasado éramos primeros en el Metropolitano. Somos el segundo equipo que más goles ha hecho, solo Nacional nos supera. No sé cómo armaré la defensa, nos faltan dos centrales. Vamos a tratar de recomponer, pero un equipo no logra estas cifras si juega mal”.

Para viajar a Bogotá, Alfredo Arias no podrá alinear a Jesús Rivas por la expulsión, ni tampoco contará con Jean Pestaña ni Lucas Monzón. Los dos defensores centrales fueron amonestados y acumulan la quinta amarilla que significa la imposibilidad de estar en el primer partido.

Ese es el dolor de cabeza de Alfredo Arias y se espera que puedan estar Daniel Rivera y Jermein Zidane Peña si así lo considera el entrenador uruguayo, puesto que, Peña ha dejado de estar en las convocatorias tras lo sucedido en Copa Libertadores contra Sporting Cristal.

ALFREDO ARIAS EVITÓ HABLAR DEL ARBITRAJE

El partido tuvo de todo y las polémicas no hicieron falta. La última jugada tuvo el empujón de Lucas Monzón a Dayro Moreno y quedó la duda si había sido adentro o afuera. Alfredo Arias y el Junior pidieron que fuera afuera del área, pero Carlos Betancurt señaló la pena máxima.

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Alfredo Arias indicó por esa jugada final que, “este era un rival jodido, que no se rindió y hasta la última jugada nos complicó. No voy a hablar de los árbitros, porque nunca hablo mal de los árbitros. Es una profesión difícil, hay que decidir en segundos, así como yo puedo tener errores ellos también lo pueden tener. Hay un VAR para ayudar. En las imágenes que me mandan me parece que está afuera. Lo bueno es que Silveira pudo darnos ese empujón para estar en semifinales. Este es nuestro semestre acá, estamos otra vez en semifinales, vamos a ver qué pasa”.