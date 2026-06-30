Uno de los jugadores del Junior de Barranquilla que se acercó a realizarse los análisis médicos, este martes 30 de junio, antes del inicio de la pretemporada, fue Luis Fernando Muriel, atacante de 35 años.



Luis Fernando Muriel, aunque no fue titular durante todo el torneo, sí fue muy importante para que el club tiburón ganara la liga colombiana del primer semestre del año 2026.

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Muriel, vital en Junior

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, como bien se sabe, le ganó el título a Atlético Nacional de Medellín. La serie estuvo entretenida de inicio a fin, repleta de goles e incluso, polémicas.



Y ya que se habla de títulos, Luis Fernando Muriel dijo lo que muchos hinchas del Junior de Barranquilla querían oír. El exjugador de Atalanta de la Serie A de Italia dijo que el plantel se va a preparar para ser campeón otra vez.

Las palabras de Luis Fernando

“La consigna desde este inicio es prepararnos para ser campeones otra vez”, manifestó Muriel, sin rodeos. El jugador, como es bien sabido, vistió los colores de la Selección Colombia de Mayores.

Junior de Barranquilla, cabe mencionar, también ganó el trofeo de la liga del segundo semestre de 2025. Si el conjunto rojo y blanco de la capital del departamento del Atlántico consigue el trofeo a fin de año, configuraría un tricampeonato.

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Arias se pronunció

Así como Luis Fernando Muriel, también se pronunció el mismo Alfredo Arias. “El sueño es el tricampeonato, conseguir lo que nunca se ha logrado en el club. Lo de Monzón, parece que no se podrá contar con él. Lo de Bacca será una decisión de las directivas”, aseguró.



El Junior de Barranquilla y los demás clubes de la primera división del fútbol profesional colombiano ya piensan en lo que será el inicio de la segunda liga del año y por eso trabajan en el mercado de fichajes.