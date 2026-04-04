Dudamel 'le dio la derecha' al árbitro luego de la polémica en el triunfo de Cali ante Junior

Deportivo Cali dio el golpe en Barranquilla al derrotar 2-1 a Junior en el cierre de la decimoquinta fecha de la Liga BetPlay, un triunfo que dejó múltiples lecturas y que fue analizado por su entrenador Rafael Dudamel.

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El conjunto verdiblanco se impuso gracias a un doblete de Stiven ‘Titi’ Rodríguez, en un compromiso donde supo aprovechar sus momentos y resistir en defensa para quedarse con tres puntos valiosos en condición de visitante.

La polémica arbitral en Junior vs Cali

Uno de los episodios más polémicos del partido se presentó con el arbitraje de José Ortiz, quien protagonizó una acción discutida con el defensor Jermain Peña, de Junior.

El juez central amonestó por segunda vez a Peña tras un forcejeo con Julián Quiñones, pero no lo expulsó, corrigiendo su decisión inicial en medio de la jugada -mostrándole la amarilla al jugador del verde-, lo que generó fuertes reclamos por parte del banco del Cali.

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Rafael Dudame habló luego de la victoria de Cali ante Junior

Sobre esta situación, Dudamel fue mesurado y reveló que el propio árbitro reconoció su error: “Reconoció que se había equivocado por su primera impresión… es un gran árbitro en el que se puede confiar plenamente”, señaló el técnico.

En el análisis futbolístico, el entrenador explicó su planteamiento y destacó la lectura del juego: “Los sistemas tácticos los elijo de acuerdo a la característica del plantel: primero encontramos una solidez defensiva y luego cómo sacarle provecho a estos hombres en ataque”.

Asimismo, valoró el rendimiento de sus dirigidos en momentos clave del partido, especialmente en las transiciones: “Sabíamos que en las salidas defensa-ataque íbamos a encontrar muchas probabilidades, así vino el primer gol, en un cambio de orientación”.

Dudamel también resaltó el esfuerzo colectivo y la actitud del grupo durante los 90 minutos: “Buscábamos tener la pelota y aguantarla arriba, creo que lo hicimos muy bien defensivamente. El corazón que le pusimos fue lo fundamental, hicimos un gran desgaste y lo supimos sostener”.

Próximo partido de Cali

Con esta victoria, Deportivo Cali llegó a 22 puntos y se ubicó séptimo en la tabla, mientras se prepara para su próximo reto, cuando reciba a Llaneros el domingo 12 de abril en juego aplazado de la novena jornada, con la intención de seguir afianzándose en zona de clasificación.