Bucaramanga tiene nuevo lateral: pasó por Junior y América

Atlético Bucaramanga continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer su plantilla para el segundo semestre de 2026. El equipo dirigido por Pablo Peirano tiene el objetivo de avanzar a cuadrangulares y por ende ha anunciado a varios futbolistas experimentados.

En ese orden de ideas, está al caer la llegada de Nilson Castrillón, futbolista de 30 años, quien, según se conoció, ya tiene un acuerdo para convertirse en jugador del cuadro bumangués, adonde llegaría como agente libre.

La llegada del caucano cuenta con el respaldo del entrenador Pablo Peirano, quien lo tiene referenciado por sus pasos por clubes importantes del FPC. Eso sí, Castrillón llega desde Novorizontino , equipo de la Serie B de Brasil.

Nacido en Caloto (Cauca) el 28 de enero de 1996, Castrillón, quien tiene una estatura de 1,80 metros, sería oficializado durante la próxima semana por el Bucaramanga.

Trayectoria de Nilson Castrillón

El lateral cuenta con un amplio recorrido en el fútbol colombiano. Antes de marcharse a Brasil defendió las camisetas de Deportivo Cali, La Equidad, Cortuluá, Deportes Tolima, Junior y América. Posteriormente llegó el interés de clubes del exterior y se marchó a Brasil.

Su paso por el balompié brasileño también incluyó un ciclo en Amazonas FC, antes de llegar al Novorizontino , donde permaneció hasta quedar libre. Esa experiencia internacional terminó siendo un factor importante para despertar el interés de Bucaramanga.

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¿Hasta cuándo firmará Nilson Castrillón con Bucaramanga?

Aunque el club todavía no ha realizado el anuncio oficial, todo indica que Nilson Castrillón será nuevo jugador del Atlético Bucaramanga y su firma de contrato sería por un año, es decir, hasta junio de 2027.

Con este movimiento, Atlético Bucaramanga busca conformar una nómina más competitiva para la Liga BetPlay, donde tiene el objetivo de conseguir la clasificación a cuadrangulares semifinales.