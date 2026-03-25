Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Junior contra Bucaramanga

La victoria 2-0 de Junior sobre Atlético Bucaramanga en el estadio Romelio Martínez movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, en una jornada que aún no llegado al final.
Con este resultado, el conjunto barranquillero llegó a 22 puntos y se metió de lleno en la pelea por la parte alta, ubicándose en la cuarta posición, mientras que Bucaramanga quedó con 19 unidades, y está fuera del grupo de los ocho.
En la cima se mantiene Atlético Nacional con 27 puntos, seguido por Deportivo Pasto y Once Caldas, en una tabla que sigue muy apretada en sus primeros lugares.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la fecha 13 aún no ha concluido, y además hay varios equipos con partidos pendientes, lo que podría generar movimientos significativos en los próximos días.
Equipos como América y Tolima están dentro de la pelea por clasificar; por su parte, Santa Fe y Medellín tiene un panorama complejo. Eso sí, la disputa está abierta por los cupos a la siguiente fase del campeonato.
Liga BetPlay - tabla de posiciones
- *Nacional – 27 pts (+17)
- Pasto - 27 (+5)
- Once Caldas – 23
- Junior – 22
- Internacional de Bogotá – 21
- Millonarios – 20 (+9)
- **América – 20 (+8)
- *Tolima – 20 (+6)
- *Bucaramanga – 19
- Cali – 16 (+2)
- *Águilas Doradas – 16 (0)
- *Llaneros – 15 (+1)
- *Santa Fe – 15 (-1)
- Fortaleza – 14
- *Medellín – 13
- Jaguares – 11 (-12)
- *Alianza – 11 (-12)
- Cúcuta – 8 (-9)
- *Chicó – 8 (-10)
- *Pereira – 6
*Los asteriscos marcan la cantidad de partidos pendientes por equipo.
Un aspecto clave para esta temporada es el cambio en el formato de competencia, pues a diferencia de torneos anteriores, no habrá cuadrangulares semifinales, sino que los ocho mejores avanzarán directamente a una fase de playoffs.
Tras esta jornada, solo restarán seis fechas para el final de la fase regular de la Liga BetPlay 2026-I.