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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Junior contra Bucaramanga

El Tiburón llegó a 22 puntos y se acercó a la clasificación a los playoffs semifinales.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Junior contra Bucaramanga
Junior - Liga BetPlay 2026-I // Colprensa

La victoria 2-0 de Junior sobre Atlético Bucaramanga en el estadio Romelio Martínez movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, en una jornada que aún no llegado al final.

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Con este resultado, el conjunto barranquillero llegó a 22 puntos y se metió de lleno en la pelea por la parte alta, ubicándose en la cuarta posición, mientras que Bucaramanga quedó con 19 unidades, y está fuera del grupo de los ocho.

En la cima se mantiene Atlético Nacional con 27 puntos, seguido por Deportivo Pasto y Once Caldas, en una tabla que sigue muy apretada en sus primeros lugares.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la fecha 13 aún no ha concluido, y además hay varios equipos con partidos pendientes, lo que podría generar movimientos significativos en los próximos días.

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Equipos como América y Tolima están dentro de la pelea por clasificar; por su parte, Santa Fe y Medellín tiene un panorama complejo. Eso sí, la disputa está abierta por los cupos a la siguiente fase del campeonato.

Liga BetPlay - tabla de posiciones

  1. *Nacional – 27 pts (+17)
  2. Pasto - 27 (+5)
  3. Once Caldas – 23
  4. Junior – 22
  5. Internacional de Bogotá – 21
  6. Millonarios – 20 (+9)
  7. **América – 20 (+8)
  8. *Tolima – 20 (+6)
  9. *Bucaramanga – 19
  10. Cali – 16 (+2)
  11. *Águilas Doradas – 16 (0)
  12. *Llaneros – 15 (+1)
  13. *Santa Fe – 15 (-1)
  14. Fortaleza – 14
  15. *Medellín – 13
  16. Jaguares – 11 (-12)
  17. *Alianza – 11 (-12)
  18. Cúcuta – 8 (-9)
  19. *Chicó – 8 (-10)
  20. *Pereira – 6

*Los asteriscos marcan la cantidad de partidos pendientes por equipo.

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Un aspecto clave para esta temporada es el cambio en el formato de competencia, pues a diferencia de torneos anteriores, no habrá cuadrangulares semifinales, sino que los ocho mejores avanzarán directamente a una fase de playoffs.

Tras esta jornada, solo restarán seis fechas para el final de la fase regular de la Liga BetPlay 2026-I.

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Junior Atlético Bucaramanga Fútbol Colombiano Dimayor

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