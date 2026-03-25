Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Junior contra Bucaramanga

La victoria 2-0 de Junior sobre Atlético Bucaramanga en el estadio Romelio Martínez movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, en una jornada que aún no llegado al final.

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Con este resultado, el conjunto barranquillero llegó a 22 puntos y se metió de lleno en la pelea por la parte alta, ubicándose en la cuarta posición, mientras que Bucaramanga quedó con 19 unidades, y está fuera del grupo de los ocho.

En la cima se mantiene Atlético Nacional con 27 puntos, seguido por Deportivo Pasto y Once Caldas, en una tabla que sigue muy apretada en sus primeros lugares.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la fecha 13 aún no ha concluido, y además hay varios equipos con partidos pendientes, lo que podría generar movimientos significativos en los próximos días.

Equipos como América y Tolima están dentro de la pelea por clasificar; por su parte, Santa Fe y Medellín tiene un panorama complejo. Eso sí, la disputa está abierta por los cupos a la siguiente fase del campeonato.

Liga BetPlay - tabla de posiciones

*Nacional – 27 pts (+17) Pasto - 27 (+5) Once Caldas – 23 Junior – 22 Internacional de Bogotá – 21 Millonarios – 20 (+9) **América – 20 (+8) *Tolima – 20 (+6) *Bucaramanga – 19 Cali – 16 (+2) *Águilas Doradas – 16 (0) *Llaneros – 15 (+1) *Santa Fe – 15 (-1) Fortaleza – 14 *Medellín – 13 Jaguares – 11 (-12) *Alianza – 11 (-12) Cúcuta – 8 (-9) *Chicó – 8 (-10) *Pereira – 6

*Los asteriscos marcan la cantidad de partidos pendientes por equipo.

Un aspecto clave para esta temporada es el cambio en el formato de competencia, pues a diferencia de torneos anteriores, no habrá cuadrangulares semifinales, sino que los ocho mejores avanzarán directamente a una fase de playoffs.

Tras esta jornada, solo restarán seis fechas para el final de la fase regular de la Liga BetPlay 2026-I.