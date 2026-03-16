Alfredo Arias no se guardó nada contra Fortaleza: "Era muy injusto"

El cierre de la fecha 11 se dio el domingo 15 de marzo con el vibrante partido entre el Junior de Barranquilla vs Fortaleza en el Estadio Romelio Martínez. Un gran juego que tuvo opciones para cada bando, y, como ha sido la costumbre en anteriores encuentros de los barranquilleros, hubo tiempo de relajación después de abrir el marcador.

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Desde muy temprano, el Junior mostró las ganas de romper los ceros y de encaminar la victoria. Sobre los 14 minutos, Teófilo Gutiérrez abrió el marcador en medio de un ataque conformado por Gutiérrez junto con Luis Fernando Muriel. El referente y capitán del cuadro atlanticense marcó para darle tranquilidad a Alfredo Arias.

Sin embargo, como ha sido la tendencia en los otros partidos cuando Junior rompe el cero, llegó la tranquilidad, el tiempo de relajación para que Fortaleza se acercara para poner el empate. A los 70 minutos, una mano de Jean Carlos Pestaña, que tuvo un juego irregular terminó en una pena máxima que Andrés Arroyo marcó.

Parecía que todo iba a ser empate a un tanto, pero en la última jugada, un córner de Yeison Suárez fue determinante para poner la pelota en la cabeza de Jean Pestaña que puso el gol de la victoria para el Junior. Alfredo Arias habló en la rueda de prensa sobre la necesidad de que este sea el punto de partida para clasificar.

“QUE SEA EL PUNTO DE PARTIDA”; ALFREDO ARIAS SOBRE LA VICTORIA

En la rueda de prensa posterior, Alfredo Arias destacó el trabajo de los jugadores para poder dar con la victoria sobre el último minuto de los 90. El uruguayo afirmó, “este partido lo ganaron los jugadores, que fueron valientes. Y el apoyo de nuestra hinchada, que siguieron alentando cuando era fácil mostrarse inconforme. Dieron la misma muestra del semestre pasado, que en los momentos difíciles nos apoyaron. Era muy injusto el resultado que se estaba dando. Una jugada desafortunada que nos empatan, todo el partido insistiendo”.

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Posteriormente, indicó que, “era importante ganar, se ganó. El semestre anterior nos pasó lo mismo y el equipo respondió. Tenemos que seguir en esta senda de humildad, que no nos sobra nada y que vamos a ir por el título”. Esto es algo que Alfredo ha destacado en cada rueda de prensa con la necesidad de ir a pelear por el campeonato.

También señaló que por momentos jugaron muy apurados, “a veces en vez de jugar rápidos jugamos apurados. Y en vez de profundizar la tiramos. La gente llama ansiedad eso, pero es propio de la ansiedad que tiene la gente acá en Junior. Desde que llegué dije que vamos a salir a atacar. A mí me preocuparía si no creáramos ocasiones de gol. Sí es verdad que a veces los nervios y la ansiedad nos hacen perder precisión. En la confección del equipo se buscó perder eso con Teo y Muriel. Lo bueno es que creo que se hizo justicia y el partido que merecíamos ganar lo ganamos”.

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Dejó claro que todavía necesitan mejorar en bastantes puntos, “yo pocas veces he visto equipos perfectos. El juego aparte es parte del caos, desorden y por eso este juego es tan maravilloso e impredecible. Nosotros tenemos que mejorar mucho, lejos estamos de la perfección. Es difícil hacerlo cuando no logras hilvanar resultados. Lo primero que vemos en esta película es el resultado y así se analiza, así se juzga y así terminas arriba o abajo. El semestre pasado estuvimos en esta situación y los muchachos y la hinchada respondieron. Ojalá que este sea el punto de partida para ir hacia arriba. Estos jugadores y esta hinchada merecen pelear el campeonato”.