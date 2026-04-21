Faltan dos jornadas para que termine el todos contra todos de la liga colombiana del primer semestre del año. En solo dos fechas se definirán los clasificados a los cuartos de final del torneo.



Algunos equipos ya están asegurados en la siguiente ronda del torneo, otros están muy cerca de concretar la clasificación y algunos más siguen remando para no quedarse por fuera de la fiesta de las finales.



Uno de los clubes que lucha por meterse en la próxima fase de la liga cafetera es Deportivo Cali. El conjunto azucarero, en pleno certamen, tuvo que cambiar de director técnico.

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Primero fue Gamero

Alberto Gamero inició el torneo, pero por malos resultados salió del equipo. En su reemplazo, como bien se sabe, arribó el venezolano Rafael Dudamel, que ya sabe lo que es ser campeón con el club.



Con la llegada de Dudamel, los hinchas del Deportivo Cali pensaron que la cosa iba a cambiar, pero no fue tan así. La regularidad no se ha mantenido y eso tiene a la institución con un riesgo considerable de no clasificar.

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Dudamel se iría del Cali

De hecho, si el conjunto del Valle del Cauca no se llega a meter a los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año, Rafael Dudamel, aunque lleva poco tiempo, podría dejar su cargo.



“Lo que me cuentan es que si Dudamel no se mete a los ocho, hay una cláusula que podría estar finalizando su contrato”, informó al respecto Ana María Navarrete, en Balón Dividido de ESPN.

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¿Cali quedará eliminado?

Habrá que esperar para conocer si Deportivo Cali se termina metiendo o no en la instancia definitiva del certamen. El verde y blanco está ubicado en la casilla novena con 23 puntos, la misma cantidad del octavo, que es Independiente Santa Fe.



A la escuadra caleña le restan dos partidos muy complejos; el primero será el clásico ante América de Cali y el último será contra Deportes Tolima. Deportivo Cali no puede perder ninguno de estos juegos.