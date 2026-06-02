Alfredo Arias se complicaría por antecedentes del Junior vs Nacional en finales: ¿Por qué?

Quedan pocas horas para que se viva la primera final de la Liga BetPlay 2026-I con un vibrante partido entre el Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional. Los barranquilleros serán locales después de quedar segundos en la tabla de posiciones de la fase regular, mientras que los antioqueños definirán todo en casa por ser líderes de la reclasificación.

Al Junior le ha tocado afrontar la Liga BetPlay en simultáneo con la Copa Libertadores, competencia internacional en la que quedaron eliminados sin chances de disputar la Copa Sudamericana. Ahora se podrán dedicar de lleno a buscar el título del primer semestre frente a un club que no logró instalarse en torneos internacionales.

La intensidad de los primeros meses sumando viajes para jugar la Copa Libertadores y de regreso al Fútbol Colombiano puede complicar mucho a los dirigidos por Alfredo Arias por toda la carga consumada del primer semestre. Además, los antecedentes de las finales entre estos dos clubes también podrían complicarlos.

LOS ANTECEDENTES QUE COMPLICARÍAN A ALFREDO ARIAS

Tras un 2025-II en el que quedaron campeones, Alfredo Arias se ilusiona con la oportunidad de meterse en los libros de historia como el primer entrenador bicampeón del Junior de Barranquilla. Los atlanticenses jugarán una final que se ha repetido en varias ocasiones.

La primera de ellas fue para el Junior de Barranquilla en el 2004-II, los atlanticenses ganaron 3-0 de local, y en Medellín perdieron 5-2. En penales, la victoria fue para los barranquilleros con un 4-5.

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Sin embargo, se volvieron a encontrar en el 2014-I con otro encuentro que se definió con los penales. Primero fue un 1-0 para los barranquilleros y luego cayeron 2-1 en Medellín. Atlético Nacional se quedó con la victoria con un 4-2 desde el punto blanco.

El siguiente año, Junior y Nacional se volvieron a ver las caras en una definición del título y otra vez todo se decidió con los penales. Fue un 2-1 en Barranquilla y un 1-0 en Medellín para configurar un 3-2 a favor de los medellinenses.

Los antecedentes no ayudan a Junior y a Alfredo Arias tampoco, dado que los penales no han sido buenos para el entrenador uruguayo en las finales. Ya ha perdido en dos ocasiones en esa vía y los títulos que ha conseguido no se han definido en el manchón blanco.

LAS DOS FINALES QUE PERDIÓ ALFREDO ARIAS EN PENALES

Estas finales entre Junior y Nacional han sido muy parejas y todas se han definido desde el punto penal, una de ellas a favor de los barranquilleros y las otras dos para los antioqueños. Alfredo Arias dejó claro en la rueda de prensa que, “me ha tocado perder finales, perder el tiempo, cometer errores y ojalá tenga mucho por aprender. He perdido dos finales en penales, por eso hago que entrenen mucho los penales”.

Y es que, Alfredo Arias disputó con Montevideo Wanderers la final de la Liga de Uruguay en el 2013/14. Enfrentaron a Danubio con dos empates, uno sin goles y el otro a dos tantos. Con ese resultado se fueron al punto penal para definir todo y perdieron con un marcador de 2-3.

En el 2023-II, Alfredo Arias dirigió la final con el Deportivo Independiente Medellín enfrentando justamente al Junior. En aquella final, empataron la serie con un marcador de 4-4 y en los penales definitivos, los dirigidos por Arias cayeron con un resultado de 3-5.

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Ya son dos finales que ha perdido Alfredo Arias desde que inició la carrera de entrenador. Viene de ganar un título con el cuadro barranquillero y superaron al Tolima sin la necesidad de disputar los penales.

La final entre Junior y Nacional ha marcado mucha paridad en las finales, y en las tres que han disputado todo ha terminado en el manchón penal. Los barranquilleros han perdido en dos ocasiones y Alfredo Arias no puede ceder más en esa estadística negativa en definiciones del título desde dicha vía.

En el semestre, Junior ya tuvo que disputar una serie desde el punto penal cuando clasificaron a la final de la Liga BetPlay igualando con Independiente Santa Fe y, gracias al fallo de Hugo Rodallega y el gol de Teófilo Gutiérrez lograron clasificar. Es el antecedente positivo para el entrenador uruguayo.