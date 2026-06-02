Alfredo Arias se ilusiona con detalle para el bicampeonato: "No pasaba desde hace tiempo"

Después de la fiesta de la Selección Colombia que se despidió del país con una victoria ante Costa Rica en el Estadio El Campín, los focos están puestos completamente en lo que será la final de la Liga BetPlay 2026-I con la presencia del Junior de Barranquilla y Atlético Nacional que afrontan el primer sorbo del cierre del Fútbol Profesional Colombiano.

Lea también Luis Díaz atormenta a Fuad Char y hay arrepentimiento total en Junior

El partido tiene el atractivo de que se están enfrentando el primero de la reclasificación en estos primeros meses (Atlético Nacional) vs el segundo reclasificado (Junior de Barranquilla). Por esta situación, todo arrancará en el Estadio Romelio Martínez y acabará en el Atanasio Girardot.

Para este compromiso, Alfredo Arias podrá contar con Luis Fernando Muriel quien tendría que pagar una fecha de suspensión por tarjetas amarillas, pero el Comité Disciplinario de la Dimayor permitió que la pagara en el comienzo del segundo semestre.

Alfredo Arias analizó lo que será esta primera final en la conferencia de prensa previa. Enfrentará a un durísimo rival que ya les ganó en suelo barranquillero con un contundente 0-4. En ese encuentro, Jermein Zidane Peña salió expulsado en los primeros veinte minutos y los antioqueños se fueron encima con cuatro anotaciones.

ALFREDO ARIAS: “NOS ENFRENTAMOS AL LÍDER DE TODO EL SEMESTRE”

En la conferencia de prensa, Alfredo Arias analizó lo que viene en esta serie frente a Atlético Nacional, “nos enfrentamos al equipo que fue el líder en todo el semestre, nosotros fuimos segundos. El primero y el segundo llegaron a la final. Nos enfrentamos a una nómina difícil y contra un técnico que debe ser familiar (por el mismo apellido).

Le decía a mi esposa que es increíble cuántas finales tengo y parece que fuera el primer día. La ansiedad, los nervios, parece que fuera el primero día cuando jugaba al fútbol. Ella me decía, “tenés esta oportunidad en este país”. Estos jugadores me tienen en una nueva final que tenemos que ganar sí o sí”.

Lea también Nacional se olvidó de David Ospina tras contundente declaración del técnico

La afición de Junior ha reaccionado y responde en estas fases finales. Por esta razón, el mensaje de Arias para sus aficionados es la fe, “somos el mejor visitante del campeonato y esto no pasaba desde hace mucho tiempo. Que tengan fe. Los hinchas viven de la esperanza. En cada país hay veinte equipos y cada año hay 19 equipos que no salen campeones. Si es por eso, muchos estadios estarían vacíos. Si un equipo como el nuestro juega dos finales, creo que el hincha está feliz. Les pido que disfruten sin violencia y con respeto. Ese es el mensaje”.

EL SUEÑO DE ALFREDO ARIAS DE SER BICAMPEÓN

Esta será la oportunidad de oro para el Junior que puede repetir el título que ganó en 2025-II. Sobre esto, el uruguayo sentenció que, “es un gran equipo al que no le falta nada como profesionales. Hay una ciudad atrás y una región. En cada estadio hay hinchas, eso es Junior. Una ciudad que corre atrás de un equipo, toda una región. Es importantísimo. El año pasado tuvimos el estadio y lo llenamos en todas las instancias finales. Este año no lo hemos podido tener, pero el Romelio nos ha acompañado, ojalá hagamos el honor al defender esta camiseta”.

Además, es el primer técnico de Junior en jugar dos finales seguidas, sobre esto, afirmó que aprende siempre de todas las caídas y de todos los partidos que dirige, “solo aprendemos del error, cuando nos equivocamos, cuando fracasamos y he tenido muchos aprendizajes. Me ha tocado perder finales, perder el tiempo, cometer errores y ojalá tenga mucho por aprender. He perdido dos finales en penales, por eso hago que entrenen mucho los penales. Aprendí a no dejar todo a la suerte”.

LA RESILIENCIA Y LA AMBICIÓN DEL JUNIOR

A Junior le ha tocado luchar contra todo y, como dice el dicho, al club no se le puede dar por vencido hasta que terminen los 90 minutos, “hubo varios momentos. La resiliencia es siempre cuando algo no está bien y se debe sacar a flote. Tuvimos varios baches, pero es normal en este campeonato. La calidad del grupo y la calidad humana de los jugadores, esos jugadores tienen mucho que ver para que puedan funcionar bien. La humildad en la que han construido este equipo.

Lea también Boca Juniors estaría interesado en reconocido arquero colombiano

Es muy difícil ser bicampeón y nos trazamos el objetivo. Tenemos que volver a pelear y tener resiliencia y aquí estamos. Estamos ante un hecho que no es común ni en la institución ni el campeonato y apenas lo vamos a poder disfrutar cuando lo logremos. Este equipo tiene una fuerza anímica y vamos a dejarlo todo en cancha”.

Además, demostró su agradecimiento a Fuad Char por la intención que tienen en el club de mantener a Alfredo Arias en el cargo, pese a que se habla mucho de una posible salida y con intereses de clubes del exterior como Emelec.