Nacional se olvidó de David Ospina tras contundente declaración del técnico

Se empieza a palpitar una nueva final de la Liga Betplay en la que Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se convertirán en protagonistas en la disputa por una nueva estrella que adorne sus escudos, pero que de paso les abra cupo a una competencia internacional en la siguiente temporada.

El 'verde paisa' llega como candidato a quedarse con el título, aunque hay dos bajas sensibles en la convocatoria, la de Eduard Bello y la de David Ospina, aunque la del portero paisa no parece incomodarle mucho al estratega, ya que confía en sus demás arqueros.

Diego Arias fue tajante con David Ospina

Atlético Nacional vuelve a dar de qué hablar de cara a una nueva final del Fútbol Profesional Colombiano, en donde no estará una de sus máximas figuras, David Ospina, quien se vinculó a la Selección Colombia para disputar el Mundial, pero el cual no sería una baja sensible para Diego Arias.

"David es un jugador muy importante para nosotros por toda su experiencia, toda su capacidad, pero somos consientes de que llegamos acá como equipo, de la calidad de los otros porteros que hay como 'Chipi Chipi', Kevin, y todo nuestro equipo va a trabajar para poder superar a Junior, confiamos muchísimo en el poder que hay para enfrentar esta final".

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El jugador a seguir en Junior para la final

Nacional y Junior son los equipos que más se han enfrentado en finales de torneos cortos y a lo largo de cada una de las temporadas hay una figura que destaca, tal como lo fue José Enamorado en 2025, pero en esta ocasión Diego Arias destacó a varias figuras.

"El año pasado, con los enfrentamientos que tuvimos con Junior, José Enamorado tuvo muy buenas presentaciones al igual que Paiva en ese momento y somos consientes que igual nos vamos a enfrentar a un Junior que tiene muy buenos jugadores. Llegó Muriel, Chará. Paiva continúa, Ríos también pasa por jun buen momento, tienen un buen funcionamiento, sino no estarían acá".

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Análisis de Diego Arias para enfrentar a Junior

El compromiso no será nada sencillo de afrontar, Arias destacó las cualidades del rival, pero también sabrá como afrontarlas.

"Junior empujará desde el primer minuto. El año pasado nos tocó disputar partidos importantes del torneo frente a ellos y sabemos que será muy intenso, muy disputado, pero nosotros de manera consiente intentaremos llevar el partido a un terreno que nos convenga y aleja las cualidades de sus jugadores. Estamos preparados para este juego y Dios quiera todo quede abierto para cerrar en nuestra casa".