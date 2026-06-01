Luis Díaz atormenta a Fuad Char y hay arrepentimiento total en Junior

La Copa Mundial está a punto de comenzar y la Selección Colombia ya se prepara de la mejor manera para afrontar la edición que contará con un formato completamente diferente en el que se podrá disfrutar del fútbol de varias estrellas como Luis Díaz.

Sin embargo, hay a quienes 'Luchito' les causa un par de problemas e incluso preocupaciones, tal como es el caso del Fuad Char, máximo accionista de Junior de Barranquilla, quien confesó que se arrepiente de no haberle podido sacar más provecho al fichaje del delantero guajiro.

Luis Díaz dejó penando a Fuad Char por su fichaje

El delantero del Bayern Múnich ya llegó a Bogotá para entrenar con el resto de sus compañeros bajo la dirección de Néstor Lorenzo de cara al partido amistoso contra Costa Rica y al estar en su país volvió a despertar el tema de lo que fue su paso por el conjunto 'tiburón'.

Junior le ayudó a hacer a Luis Díaz el futbolista profesional que es hoy en día, con potencia, resistencia y gol, acostumbrado a ganar títulos y a brillar a nivel internacional, pero lamentablemente Fuad Char y el 'juju' no lo habrían sabido aprovechar de la mejor manera, al menos económicamente.

Luis Díaz se fue de Junior por tan solo 7.2 millones de euros al Porto, conservando un 30% de su ficha técnica, un pequeño porcentaje comparado al valor que tiene hoy en día.

Luego, cuando fue vendido a Liverpool, recibió al rededor de 18 millones de euros, lo que equivaldría a poco más de 25 millones de euros, cifra que hasta el día de hoy "le quita el sueño" a Fuad Char, ya que confesó que pudo haberlo vendido en 30 o 40 millones.

Luis Díaz le envió contundente mensaje a Nacional para la final

Para nadie es un secreto que Luis Díaz es hincha de Junior de Barranquilla, equipo con el cual marcó varios goles y levantó varios títulos, por lo que sabe que el 'tiburón' le puede complicar la vida al 'verde paisa' en esta instancia.

"Finalísima. Son dos equipos muy grandes, los mejores del fútbol colombiano y obviamente voy a estar ahí pendiente a 'juju' y yo sé que cuanto 'juju' se mete así es muy peligroso. Ojalá pueda salir campeón, estaré ahí siempre apoyándolos y no dejo de seguirlos. Constantemente estoy viéndolos ahí en Europa cuando puedo".

¿Cuándo serán las finales entre Nacional vs Junior?

El campeonato tendrá que terminar justo antes de que inicie una nueva cita mundialista, por lo que la Dimayor dio a conocer que las fechas y horas en las que se van a jugar los respectivos encuentros serán las siguientes.

Partido de ida

Martes 2 de junio

Estadio Romelio Martínez

7:30 p.m.

Partido de vuelta