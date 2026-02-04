Arias ve esperanzas con el regreso de Carlos Bacca: ¿Cuándo debutaría en el 2026?

Con una lesión grave con la que tuvo que lidiar Carlos Arturo Bacca en Junior de Barranquilla, hubo incertidumbre con su protagonismo en el club. Infortunadamente, el 8 de junio del 2025, el delantero tuvo que abandonar el campo de juego con un golpe preocupante.

Vea también: Nacional confirmó lesión de David Ospina: hay parte médico

El dictamen oficial confirmó una lesión de tendón de Aquiles en la pierna derecha que lo marginó de estar en todo el segundo semestre. Por esta razón, el equipo campeón en ese torneo de fin de año no inscribió a Carlos Bacca en busca de su recuperación larga y duradera.

Aunque se especuló bastante con la posible salida de Carlos Bacca, especialmente por la llegada de Luis Fernando Muriel, la continuidad de Guillermo Paiva y de Teófilo Gutiérrez, Alfredo Arias no dudó en volver a tenerlo en cuenta para este 2026. Sin embargo, debía esperar primero el regreso del delantero para estar en forma y para competir por ganarse un lugar en el equipo.

En el programa de Planeta Fútbol, Alfredo Arias fue entrevistado y dio claves sobre los regresos de Harold Rivera y de Carlos Bacca en las próximas semanas. El panorama con Bacca es esperanzador, pero necesitará más tiempo para recuperarse y estar en forma.

¿QUÉ DIJO ALFREDO ARIAS SOBRE CARLOS BACCA?

Antes que nada, el entrenador habló sobre el regreso de Harold Rivera que también sufrió una lesión larga que había complicado al club en el mediocampo, “Harold ya está disponible. Hace por lo menos 15 días entrena con el plantel en igualdad de condiciones. No lo he tenido en cuenta porque esta necesidad de salvaguardar cualquier problema con un cupo me hace sacrificarlo a él”.

Le puede interesar: Alfredo Arias reveló cuándo sería titular Luis Muriel en Junior

En el caso de Carlos Bacca, las cosas se podrían demorar mucho más, según vaya evolucionando su recuperación. Las señales son buenas, por el hecho de que ya entrenó, de acuerdo con imágenes de las redes sociales.

De hecho, Alfredo Arias reveló que, “está día a día progresando en la recuperación. Está haciendo los pasos correctos en una recuperación que no es fácil, es una lesión jodida y lo está haciendo con todo el ánimo y con toda la voluntad. Estamos esperanzados en que podamos contar con los dos (Harold Rivera y Carlos Bacca).

En ese orden de ideas, la recuperación y la puesta en forma de Carlos Bacca tomará más tiempo de lo esperado. Sin embargo, Alfredo Arias siempre ha dicho que todos los jugadores están a la orden y que Bacca será una pieza importante en próximas fechas.

Por ahora, la buena señal que apareció tiene que ver con los primeros entrenamientos de Carlos Bacca junto con sus compañeros. Ya cuenta con una que otra sesión bajo las órdenes de Alfredo Arias y se espera que en las siguientes semanas pueda ser de la convocatoria, por lo menos.

Lea también: Santa Fe advirtió a Sencia y a la Alcaldía de Bogotá por la cancha de El Campín

Con la llegada de Luis Fernando Muriel, la continuidad de Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, cuando todos estén en forma, Alfredo Arias tendrá que definir quién será su delantero, una decisión complicada con cuatro delanteros de categoría.