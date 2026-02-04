Nacional confirmó lesión de David Ospina: hay parte médico

Por temas varios, Atlético Nacional no ha jugado ni en la segunda ni en la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Apenas sumará su segundo partido ante América de Cali en uno de los clásicos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Vea también: Beccacece recibe la mejor noticia para el Mundial: polémica decisión de la FEF

Atlético Nacional aplazó los partidos ante Jaguares de Córdoba por un concierto y en la tercera fecha, tampoco jugaron contra el Junior de Barranquilla por el juego con Inter Miami de Lionel Messi que terminó con una victoria de los estadounidenses 1-2.

Durante ese partido ante Inter Miami, David Ospina disputó los primeros 45 minutos del compromiso, pero en el segundo tiempo fue sustituido por Harlen Castillo. Lo que no esperaban es que el cuadro verdolaga iba a pasar problemas con su guardameta titular para el clásico ante el América de Cali en el Atanasio Girardot.

Justamente, en la noche del martes 3 de febrero, un día antes del partido, Atlético Nacional dio a conocer la lista de convocados, y no estaba la presencia de David Ospina. Los arqueros citados son Harlen Castillo y Kevin Cataño, nueva contratación.

HAY PARTE MÉDICO DE DAVID OSPINA

Sumado a la convocatoria de Atlético Nacional con la ausencia de David Ospina, apareció la razón de por qué no iba a estar el guardameta de la Selección Colombia. Un parte médico que, no parece ser grave, y, seguramente, podría estar de regreso en las siguientes jornadas, en especial porque el club no jugará en la quinta fecha frente a Santa Fe por aplazamiento.

Le puede interesar: Futbolista de Millonarios fue operado y no jugará durante siete meses

Sobre David Ospina, el club escribió, “lesión muscular en su pierna derecha, en evolución. Incapacidad a determinar según resultados de exámenes”. Habrá que conocer en próximos días la gravedad del golpe muscular, pero todo parece indicar que no sería grave.

Sin jugar el fin de semana ante Independiente Santa Fe, las cosas podrían darle la mano al cuadro antioqueño, dado que tendrán una semana larga de descanso y podrían recuperar a los jugadores que están en el departamento médico como David Ospina.

Lea también: Alfredo Arias reveló cuándo sería titular Luis Muriel en Junior

Con la lesión y la ausencia de David Ospina, seguramente el entrenador Diego Arias se decante por Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo como el arquero titular ganándole la posición a Kevin Cataño que deberá esperar por su debut en Atlético Nacional.