Alfredo Morelos reveló por qué se quedó en Nacional: “Pasé situaciones difíciles”

Una de las grandes novelas del 2026 tuvo que ver con el mercado de fichajes de Alfredo Morelos. El delantero de Córdoba estaba con grandes posibilidades de regresar al Santos de Brasil, o bien, quedarse en Atlético Nacional que ese era su máximo anhelo.

Con el pasar del tiempo, las cosas se fueron resolviendo para el atacante de Atlético Nacional. Santos puso una que otra traba, entre ellas, una que tenía que ver con el futuro de Marino Hinestroza y un posible trueque. Marino terminó llegando a Vasco da Gama, mientras que Alfredo Morelos terminó manteniéndose en el cuadro antioqueño.

De hecho, Alfredo Morelos terminó resolviendo su futuro después de la primera fecha de la Liga BetPlay, jornada en la que no pudo estar y hasta ahora pudo debutar ante América de Cali en la cuarta fecha. Morelos pasó por el programa Medio Tiempo de Win Sports en donde afirmó por qué se quiso quedar en Medellín.

EL DETALLE QUE HIZO QUE ALFREDO MORELOS SE QUEDARA EN ATLÉTICO NACIONAL

Sin duda alguna, Alfredo tenía grandes oportunidades en su futuro. No solo era Nacional o Santos, había otros clubes que querían contar con el delantero. Sonó para recalar en México, una liga en donde nunca ha estado y que podía ser una nueva experiencia para su futuro.

En el programa Medio Tempo de Win Sports, el cordobés afirmó que una de las principales razones por las que se quiso quedar fue por el cariño que le han brindado, “he estado con Atlético Nacional año y medio, firmé contrato por tres años, pasó un tiempo muy largo. Pero yo creo que la decisión de estar acá, la oportunidad que me dio la gente, aportar mi granito de arena, cómo me quieren, cómo me recibieron de la mejor manera mis compañeros. Esto es una familia para mí, que me acogió de la mejor manera”.

Posteriormente, comentó que tuvo que lidiar con muchas complicaciones en su carrera y especialmente en este último tramo, “yo pasé por situaciones muy difíciles y los directivos, mis compañeros, me respaldaron al máximo. Eso va en pro de todo esto, yo creo también del buen nivel que viene demostrando cada partido, cada entrenamiento, con las ganas de hacer las cosas bien y, nada, este contrato que hice fue la excepción. No lo pensé dos veces, mi mente estaba acá en Atlético Nacional y eso fue”.

El cariño, el sentirse en una familia, el respaldo en momentos claves fue determinante para que Alfredo Morelos se quedara dentro de la institución. Además, el delantero afirmó que es un jugador que necesita el club y que cualquier escuadra requiere por su forma de ser.

UN ‘BAD BOY’ EN NACIONAL

De Alfredo Morelos se ha hablado bastante acerca de sus polémicas, esa sanción contra Boyacá Chicó por sus declaraciones en zona mixta y esas acciones que han quedado entredichas con su actitud y su forma de ser son cosas que admitió que cualquier equipo debe tener.

En esa misma línea, comentó que, “yo soy una persona por fuera de la cancha, pero cuando entro al campo me convierto. Mis compañeros lo saben. Yo cuando tengo que pelear por mis compañeros, lo hago, por lo que es Atlético Nacional, lo hago. A veces el rival quiere provocarme, pero yo se manejar ese tipo de situaciones”.

De hecho, sentenció que en los entrenamientos es peor con esa exigencia y con esas actitudes, “las malas caras que pongo en el campo son normales para mi. Mis compañeros ya me conocen. En los entrenamientos soy peor, ellos ya tienen el conocimiento… Cuando estaba Marino acá éramos una dupla muy letal. Todo equipo necesita un ‘Bad Boy’, hay que tener esa clase de personajes que encamina el barco para que no se vaya por otro lado que no”.