Millonarios rompió un anti récord: el dato que lo deja mal parado

La Liga BetPlay 2026-I sigue dando de qué hablar con la pelea por las primeras posiciones. Millonarios no ha podido encontrar su fútbol después de vivir un 2025 complicado en el segundo semestre. Hernán Torres tomó la batuta en busca de sellar la clasificación, pero no pudo dar con ese objetivo.

En el 2026 solo pudo dirigir tres partidos que se suman a los juegos que dirigió desde agosto de 2025. Fueron menos de seis meses dentro del banquillo del cuadro albiazul que acabó sin la clasificación y con una cara gris en este nuevo año. Además, firmó un anti récord en los últimos años compartiendo con otro entrenador.

Ese corto tiempo que estuvo en Millonarios (en 2026, dado que ya estaba en la institución desde el 2025) se suma a un dato de Alberto Suárez que también abandonó en la tercera jornada de un torneo.

EL DATO QUE CONDICIONA A MILLONARIOS

Fabián Bustos llegó a la institución para reemplazar a Hernán Torres. El argentino tendrá que lidiar contra una estadística negativa del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). De acuerdo con Transfermarkt en un estudio hace unos meses, los entrenadores duran por lo general 160 días en sus respectivos cargos. Es decir, es menos de seis meses en los banquillos.

Cualquier cosa puede acabar con un cargo en el cuerpo técnico y Millonarios con Hernán solo duró tres fechas en este 2026. De acuerdo con Dilan Orjuela, periodista de Win Sports, en promedio un entrenador dura tres o cuatro partidos en la Liga BetPlay.

Sin duda alguna, esto se enlaza con los últimos resultados que se han presentado desde el primer semestre del 2023. Diego Corredor en ese año solo duró cuatro fechas saliendo del cargo en Once Caldas tras la derrota ante Águilas Doradas. El siguiente semestre, Alberto Suárez duró cuatro fechas en Envigado tras la igualdad sin goles con Unión Magdalena.

Nuevamente en la cuarta fecha, Miguel Caneo de Boyacá Chicó y Alfredo Arias salieron de sus cargos en el 2024-I y 2024-II respectivamente. Por los lados del argentino, cayó ante el Deportivo Pereira 1-2, mientras que el uruguayo perdió con Medellín de visitante frente al Deportivo Cali 2-0.

En 2025, Alexis García fue el primero en salir y se demoró un poco más de cuatro fechas que ha sido el límite en la mayoría de los torneos. La caída de La Equidad (Internacional de Bogotá en la actualidad) frente al Boyacá Chicó acabó con su cargo. Nuevamente Alexis fue el primero en el segundo semestre con Unión Magdalena en la cuarta fecha cayendo ante el Medellín 0-2.

Esta vez fue la salida de Hernán Torres la más rápida en la tercera fecha. Fue el primero en perder su lugar en el banquillo. Vale la pena acotar que en estos momentos ya hubo un segundo técnico que salió del cargo. En la cuarta jornada salió Nelson ‘Rolo’ Flórez.