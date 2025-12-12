Alineaciones confirmadas para la final: Así saldrán Junior y Tolima

La espera terminó y Barranquilla se alista para una noche decisiva. Junior y Deportes Tolima abrirán la gran final de la Liga BetPlay en el Metropolitano, un duelo entre el equipo más ofensivo del semestre y el más sólido defensivamente.

A horas del pitazo inicial, los técnicos Alfredo Arias y Lucas González ya tendrían definidos sus equipos para la ida… aunque ambos guardan pequeños secretos tácticos que podrían marcar la diferencia.

Así saldrá el Junior en Barranquilla

Alfredo Arias habría decidido mantener la base con la que clasificó a la final, confirmando a Mauro Silveira en el arco y a la pareja de centrales Jermein Peña, Lucas Monzón, quienes llegan en alto nivel. Todo indica que Jhomier Guerrero será el lateral derecho elegido, mientras que Yeison Suárez repetirá por la izquierda.

En el mediocampo, Junior formaría con Didier Moreno, Yimmi Chará y Jesús Rivas, ocupando el lugar de Celis, quien no alcanzó a recuperarse al 100 % para la ida.

Arias prioriza control, pase filtrado y presión alta en la salida de Tolima.

En ataque, el plan está claro, José Enamorado por derecha, Bryan Castrillón por izquierda, siempre listo para el uno contra uno y Guillermo Paiva como referencia ofensiva, el hombre de los goles decisivos en el semestre.

11 de Junior:

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermain Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Didier Moreno, Yimmi Chará, Jesús Rivas; José Enamorado, Bryan Castrillón y Guillermo Paiva.

Esta es la alineación del Tolima

Lucas González habría decidido no tocar lo que funciona. Tolima repetirá estructura, filosofía y casi todos los nombres que lo llevaron a esta final tras una racha brillante sin derrotas y apenas un gol recibido en los cuadrangulares.

La gran duda del DT era el arco, pero todo apunta a que Neto Volpi sería el elegido para custodiar la portería en el Metropolitano. En defensa, estarían Anderson Ángulo y su dupla habitual como centrales, junto a laterales rápidos que sostienen el bloque y crean superioridades por banda.

El mediocampo mantendría su tridente de confianza, con jugadores capaces de presionar, recuperar y lanzar transición inmediata. Adelante, Tolima pondría velocidad pura, amplitud constante y un delantero que aprovecha cualquier espacio que Junior deje cuando adelanta líneas.

11 de Tolima:

Neto Volpi, Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Junior Hernández, Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Jersson González, Kevin Pérez, Mauricio González, Adrian Parra

Una final abierta y dos equipos que apuestan a su identidad

Junior buscará hacerse fuerte en casa, empujado por el Metropolitano y por un ataque que llega encendido. Tolima intentará controlar, contragolpear y demostrar por qué es el equipo más equilibrado del semestre.

Las alineaciones ya están definidas y el escenario listo:

Barranquilla será testigo de la primera batalla por la estrella de diciembre.