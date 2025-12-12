Junior celebra la mejor noticia para la final: hay un regreso estelar

Llegó la hora de la verdad en la Liga BetPlay 2025-II con el Junior de Barranquilla que recibe en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez la visita del Deportes Tolima. Los barranquilleros lograron llegar a la final tras sumar 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una sola derrota.

Deportes Tolima entró en la definición del título con 14 unidades. Clasificó a la final sin perder ningún partido y sumó cuatro victorias y dos empates. Una final muy pareja en la que el Junior buscará su undécima estrella, y los tolimenses la cuarta. Ambos equipos definieron la lista de convocados y en el club atlanticense hay importantes novedades.

CONVOCATORIA DEL JUNIOR PARA LA PRIMERA FINAL

Alfredo Arias no escatimó mucho en la convocatoria frente a otros partidos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Afortunadamente para el cuadro atlanticense, recuperaron nada más ni nada menos que al volante de marca, Guillermo Celis que no estuvo en la lista contra el Deportivo Independiente Medellín de la sexta fecha.

Guillermo Celis sufrió un golpe en el partido frente al América de Cali. Sobre la primera media hora tuvo que dejar el campo de juego advirtiendo lo peor para las fases finales y para una posible definición del título. Lograron llegar a esa instancia y la gran novedad fue la inclusión del sincelejano.

Además del alta del volante ex Águilas Doradas, Alfredo Arias también llamó a Jhon Navia como una de las opciones dentro de la zaga defensiva. El entrenador uruguayo no quiso dejar de lado a nadie con una lista idéntica a la del último partido de cuadrangulares.









Con pocas novedades, pero con regresos estelares, esta es la lista oficial de los convocados para respetar la casa en la primera final:

Arqueros

Mauro Silveira

Jeferson Martínez

Defensas

Edwin Herrera

Daniel Rivera

Jhomier Guerrero

Lucas Monzón

Javier Báez

Yeison Suárez

Jermein Peña

Jhon Navia

Carlos Olmos (Sub-20)

Volantes

Fabián Ángel

Guillermo Celis

Jesús Rivas

Carlos Esparragoza

Jhon Salazar

José Enamorado

Yimmi Chará

Bryan Castrillón

Joel Canchimbo

Delanteros

Guillermo Paiva

Teófilo Gutiérrez

Steven Rodríguez

PROBABLE ALINEACIÓN DEL JUNIOR VS DEPORTES TOLIMA

Con el regreso de Guillermo Celis a la convocatoria, el volante seguramente estará en la nómina titular junto con Didier Moreno en la contención. Celis ha sido una de las grandes figuras en su vuelta a la institución atlanticense para este segundo semestre.

Lucas Monzón es una de las grandes certezas en estos cuadrangulares y por ahí pasa el dilema de Alfredo Arias si jugar con el uruguayo o con Javier Báez al lado de Jermein Zidane Peña. Adelante estarían Guillermo Paiva, José Enamorado y Brayan Castrillón.

Así las cosas, de esta manera formaría el Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Yeison Suárez, Javier Báez/Lucas Monzón y Jermein Peña; Didier Moreno, Guillermo Celis, Yimmi Chará; José Enamorado, Guillermo Paiva y Bryan Castrillón.