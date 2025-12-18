Altas y bajas para el 2026: Así va el mercado en el FPC

El mercado de fichajes del fútbol colombiano ya está en marcha. Con el arranque anticipado de la Liga BetPlay 2026-I, debido al calendario del Mundial 2026, los clubes del FPC comenzaron a mover sus fichas para llegar en las mejores condiciones a un torneo que tendrá un formato distinto, sin cuadrangulares y con fases de playoffs.
A pocas semanas del inicio del campeonato, ya se registran salidas importantes, regresos esperados y los primeros refuerzos confirmados. Así está el panorama actualizado de altas y bajas en los 20 equipos de la primera división, únicamente lo que se ha confirmado oficialmente por los clubes.
Movimientos club por club en el FPC
Atlético Nacional
Altas: —
Bajas: Joan Castro
América de Cali
Altas: —
Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro
Millonarios
Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García
Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda
Junior de Barranquilla
Altas: —
Bajas: José Cuenú
Independiente Santa Fe
Altas: Pablo Repetto (DT)
Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal
Independiente Medellín
Altas: —
Bajas: Juan Arizala
Deportes Tolima
Altas: —
Bajas: —
Deportivo Cali
Altas: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro
Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo
Once Caldas
Altas: —
Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Dáiz, Mateo García
Más movimientos en la Liga BetPlay
Deportivo Pasto
Altas: Jonathan Risueño (DT)
Bajas: René Rosero (DT), Diego Martínez
Atlético Bucaramanga
Altas: —
Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao
Deportivo Pereira
Altas: —
Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones
Fortaleza FC
Altas: —
Bajas: Andrés Ricaurte
Internacional de Bogotá
Altas: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez
Bajas: —
Alianza FC
Altas: Éver Meza
Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres
Boyacá Chicó
Altas: —
Bajas: —
Llaneros FC
Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco
Bajas: Anderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kener Valencia, Jan Carlos Angulo
Águilas Doradas
Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña
Bajas: Jonathan Risueño (DT), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo
Cúcuta Deportivo
Altas: —
Bajas: —
Jaguares de Córdoba
Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez
Bajas: Álvaro Hernández (DT), Didier Pino, Juan Camilo Roa
Un mercado que apenas comienza
Aunque ya se han confirmado varios movimientos, el mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026 todavía tiene mucho camino por recorrer. Con poco margen de tiempo antes del inicio del torneo, se esperan más anuncios en los próximos días, especialmente en equipos que disputaron finales o que afrontarán competencias internacionales.
El panorama seguirá cambiando, pero desde ya queda claro que el FPC se prepara para un semestre movido y con profundas renovaciones en varias de sus plantillas.