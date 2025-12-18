Altas y bajas para el 2026: Así va el mercado en el FPC

El mercado de fichajes del fútbol colombiano ya está en marcha. Con el arranque anticipado de la Liga BetPlay 2026-I, debido al calendario del Mundial 2026, los clubes del FPC comenzaron a mover sus fichas para llegar en las mejores condiciones a un torneo que tendrá un formato distinto, sin cuadrangulares y con fases de playoffs.

A pocas semanas del inicio del campeonato, ya se registran salidas importantes, regresos esperados y los primeros refuerzos confirmados. Así está el panorama actualizado de altas y bajas en los 20 equipos de la primera división, únicamente lo que se ha confirmado oficialmente por los clubes.

Movimientos club por club en el FPC

Atlético Nacional

Altas: —

Bajas: Joan Castro

América de Cali

Altas: —

Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro

Millonarios

Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García

Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda

Junior de Barranquilla

Altas: —

Bajas: José Cuenú

Independiente Santa Fe

Altas: Pablo Repetto (DT)

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Independiente Medellín

Altas: —

Bajas: Juan Arizala

Deportes Tolima

Altas: —

Bajas: —

Deportivo Cali

Altas: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro

Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Once Caldas

Altas: —

Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Dáiz, Mateo García

Más movimientos en la Liga BetPlay

Deportivo Pasto

Altas: Jonathan Risueño (DT)

Bajas: René Rosero (DT), Diego Martínez

Atlético Bucaramanga

Altas: —

Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao

Deportivo Pereira

Altas: —

Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones

Fortaleza FC

Altas: —

Bajas: Andrés Ricaurte

Internacional de Bogotá

Altas: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez

Bajas: —

Alianza FC

Altas: Éver Meza

Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres

Boyacá Chicó

Altas: —

Bajas: —

Llaneros FC

Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco

Bajas: Anderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kener Valencia, Jan Carlos Angulo

Águilas Doradas

Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña

Bajas: Jonathan Risueño (DT), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Cúcuta Deportivo

Altas: —

Bajas: —

Jaguares de Córdoba

Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez

Bajas: Álvaro Hernández (DT), Didier Pino, Juan Camilo Roa

Un mercado que apenas comienza

Aunque ya se han confirmado varios movimientos, el mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026 todavía tiene mucho camino por recorrer. Con poco margen de tiempo antes del inicio del torneo, se esperan más anuncios en los próximos días, especialmente en equipos que disputaron finales o que afrontarán competencias internacionales.

El panorama seguirá cambiando, pero desde ya queda claro que el FPC se prepara para un semestre movido y con profundas renovaciones en varias de sus plantillas.