Álvaro Recoba confiesa que un equipo del FPC lo “buscó”

Álvaro Alexánder Recoba Rivero, exjugador uruguayo y actual director técnico del Deportivo Táchira Fútbol Club de Venezuela, reveló que un equipo del fútbol profesional colombiano lo buscó.



El nacido en la ciudad de Montevideo hace 50 años no reveló el nombre del equipo, pero sí aseguró que hace poco una institución cafetero lo sondeó para contratarlo como entrenador.

Las palabras de Recoba

“Como jugador estuve cerca de venir. Como entrenador, es una falta de respeto decir qué equipos me contactaron para venir, pero sí hubo un equipo que me buscó. Hace unos días, unas semanas me buscaron, pero estoy feliz acá en Táchira”, manifestó, sin rodeos, el uruguayo.

Muchos amantes del balompié colombiano quedaron con la duda y quisieran conocer el nombre del equipo que llamó a Recoba. Habrá que esperar para conocer si en una próxima entrevista el charrúa vuelve a hablar del tema.

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El partido amistoso

Deportivo Táchira, en las horas de la noche de este viernes 17 de julio, se va a ver las caras con Atlético Nacional de Medellín por un partido amistoso con fines benéficos por el terremoto que se presentó en el país vecino.



“Estamos acá por una invitación de Nacional con un gesto muy noble para aportar a lo que pasó en Venezuela. Nacional es un equipo muy grande, nos hace bien venir a jugar acá”, dijo Recoba al respecto. El juego se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot.

Lucas habló

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, también hizo referencia al juego y al plantel de Atlético Nacional. El estratega también se pronunció en Win Sports, pero en el programa Despierta Win.



“Mañana vamos a evaluar, un equipo va a jugar un tiempo y después otro, lo mismo en Copa, un equipo jugará y en el debut en Liga jugará otro y eso nos dará ideas para saber cuál es el mejor once”, expresó.