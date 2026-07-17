En las últimas, se empezó a esparcir a través de las diferentes redes sociales el nombre del equipo en el que seguiría su carrera deportiva el experimentado y reconocido portero colombiano David Ospina.

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Ospina no seguiría en el FPC

Ospina, con pasado en el Arsenal de la Premier League de Inglaterra y Napoli de la Serie A de Italia, jugó durante el primer semestre del año en el equipo de sus amores, Atlético Nacional de Medellín.



Ospina, que disputó la gran final de la liga colombiana del primer semestre ante Junior de Barranquilla, no continuaría en el fútbol profesional colombiano. Su futuro estaría en la Liga de México.

El club al que llegaría Ospina

El nacido en Itagüí hace 37 años se convertiría en nuevo jugador de Atlante de la Liga MX, según reporta la misma prensa mexicana. David Ospina no ha jugado todavía en el balompié azteca.



Ospina, como bien se sabe, estuvo con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se termina de llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. La tricolor quedó eliminada en octavos de final.

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¿Se confirma lo de Ospina?

“Ya está contratado David Ospina; viene el portero de la Selección de Colombia que en este Mundial. Estuvo, no sé si como segundo o tercer portero, un arquero histórico; ya está contratado y faltan también un par de refuerzos, algunos que ya llegaron y no están”, dijo Raúl Orvañanos de la Cadena Fox One, en palabras reseñadas por 889 Noticias.



Los próximos días serán más que importantes para conocer si, finalmente, David Ospina seguirá su carrera deportiva en la Liga MX. El portero tiene pasado también en la Ligue 1 de Francia y en el Al Nassr de la liga de Arabia Saudita, donde compartió con Cristiano Ronaldo.



