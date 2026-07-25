Medellín se hizo ‘Poderoso’ en partidazo contra Deportivo Pasto: victoria llena de goles

Este fin de semana arrancaron las emociones de la Liga BetPlay 2026-II en los diferentes estadios de Colombia. Hasta ahora, solo ha habido victorias en lo que va del certamen con Llaneros, Cali y ahora Medellín como los protagonistas. Los ‘Poderosos’ se hicieron fuertes contra el Deportivo Pasto para sacar el resultado.

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Luis Amaranto Perea debutó en el banquillo del Medellín después de su experiencia como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. En Pasto estuvo sobre la línea Wilson Morelo en lugar de Jonathan Risueño que paga una sanción del torneo pasado.

El partido era interesante para ver cómo será el comienzo de Luis Amaranto Perea como entrenador principal y por los lados del Pasto, ver cómo podía responder ante las bajas de los goleadores, Andrey Estupiñán y Wilson Morelo que anunció su retiro.

PRIMERA PARTE EN EMPATE CON VARIOS GOLES

Desde los primeros minutos de los 45 iniciales, Pasto puso en problemas al Medellín con la presión en Ditaires. Un error de Didier Moreno terminó con una recuperación de la visita y un remate de Diego Chávez que atajó en dos tiempos Salvador Ichazo.

Medellín impactó desde los cuatro minutos en un centro de Hayen Palacios que encontró al lateral Jhan Mena que anotó el primero de un encuentro lleno de goles para ambas escuadras. Tras la anotación, el juego se volvió físico con varias faltas que no permitieron que se armara un interesante compromiso.

No fue sino hasta los quince minutos que Jhon Montaño, dulce por los goles ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana en la semana pasada, intentó con un disparo que no fue al arco custodiado por Geovanni Banguera. Pasto se acercó con un disparo de Enrique Serje y un testarazo de Santiago Córdoba que pasaron cerca.

Con esas llegadas de Pasto, el cuadro volcánico logró empatar con un centro desde la esquina de Hervin Goyes y un cabezazo de Santiago Córdoba para vencer a Salvador Ichazo. Medellín logró desempatar con Hayen Palacios en un disparo de Jeison Medina que alcanzó a salvar Geovanni Banguera y la empujó Palacios.

La primera parte todavía tenía tela por cortar en una jugada rápida por parte de Diego Chávez tocando con Joider Micolta por la derecha y el ex Bucaramanga sacó un remate cruzado para vencer la resistencia de Salvador Ichazo. Con igualdad a dos tantos terminaron los 45 minutos iniciales.

ERROR DEL PASTO Y VICTORIA DEL MEDELLÍN

En el segundo tiempo, Geovanni Banguera salió por molestias y entró Ederson Cabezas para defender el arco pastuso. Nuevamente las faltas no permitieron que se armara un juego atractivo en el complemento, hasta que Pasto inquietó con Enrique Serje y Joider Micolta con remates, uno de ellos que salvó Ichazo.

Medellín volvió a presionar en una infracción a favor de Pasto con Jhon Montaño. El extremo robó una pelota sin infracción y se plantó frente a Ederson Cabezas para vencer al golero visitante. Una anotación que sufrieron los pastusos en una pelota que no parecía complicada.

Pasto intentó acercarse al marcador con remates, pero ninguno de ellos fue a la puerta defendida por Salvador Ichazo. Medellín reclamó un penal claro en un balón suelto que dejó Ederson Cabezas y cuando Joaquín Varela se disponía a rematar, el arquero Cabezas agarró al uruguayo y lo bajó al suelo. Sin embargo, no hubo intervención del VAR y todo continuó como si nada.

No hubo tiempo para más, y Medellín consiguió una primera victoria más que importante para empezar a liderar el torneo junto con Llaneros y el Deportivo Cali. A Pasto le tocará remar en las próximas fechas para sumar un primer triunfo en el campeonato.

¿QUÉ VIENE PARA MEDELLÍN Y PASTO?

Con la tranquilidad del primer triunfo en el certamen, Medellín pondrá todas las prioridades en el partido internacional por la vuelta de los Play-Offs de la Copa Sudamericana enfrentando a Vasco da Gama en Río de Janeiro el miércoles 29 de julio. Luego tendrá que enfrentar al Deportivo Cali repitiendo en condición de local.

Por su parte, el Deportivo Pasto tendrá que visitar a Bogotá FC en la Copa BetPlay el martes 28 de julio con una serie que va 1-0 para los capitalinos. Además, buscará sumar sus primeros tres puntos cuando enfrente en la segunda fecha a Águilas Doradas el sábado 1 de agosto.