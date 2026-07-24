Amaranto Perea toma decisión clave en el Medellín: es oficial

Este sábado 25 de julio, el Deportivo Independiente Medellín, por la primera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año, se va a ver las caras con Deportivo Pasto.
Al ser local el conjunto paisa, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot, que entrará en un proceso de remodelación. La pelota rodará a partir de las 4:05 p. m., hora colombiana.
Medellín debuta en Liga
De cara a este compromiso, el director técnico del ‘poderoso de la montaña’, Luis Amaranto Perea, tomó una decisión más que clave y esta fue la de la lista de jugadores que entraron en la convocatoria.
La lista de citados se hizo oficial a través de las plataformas digitales del Deportivo Independiente Medellín. La gran novedad es la ausencia del lateral izquierdo Frank Fabra, que está lesionado.
Empate por Copa
Deportivo Independiente Medellín se enfrentará con el equipo volcánico después de haber jugado contra Vasco da Gama de Brasil por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.
El conjunto colombiano, en este partido que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, estuvo en dos oportunidades arriba en el marcador, pero no pudo mantener la diferencia. El cotejo acabó 2 a 2.
Esta es la lista de convocados
Éder Chaux
Salvador Ichazo
Hayen Palacios
Esneyder Mena
Jhan Mena
Kevin Mantilla
Luis Escorcia
Alfonso Simarra
Joaquín Varela
Didier Moreno
Baldomero Perlaza
Halam Loboa
Daniel Cataño
Agustín Martegani
Keiner Klinger
Juan José Córdoba
Nivaldo Erazo
John Montaño
Jeison Medina
Andrés Dávila