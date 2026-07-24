Amaranto Perea toma decisión clave en el Medellín: es oficial

Este sábado 25 de julio, el Deportivo Independiente Medellín, por la primera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año, se va a ver las caras con Deportivo Pasto.



Al ser local el conjunto paisa, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot, que entrará en un proceso de remodelación. La pelota rodará a partir de las 4:05 p. m., hora colombiana.

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De cara a este compromiso, el director técnico del ‘poderoso de la montaña’, Luis Amaranto Perea, tomó una decisión más que clave y esta fue la de la lista de jugadores que entraron en la convocatoria.



La lista de citados se hizo oficial a través de las plataformas digitales del Deportivo Independiente Medellín. La gran novedad es la ausencia del lateral izquierdo Frank Fabra, que está lesionado.

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Empate por Copa

Deportivo Independiente Medellín se enfrentará con el equipo volcánico después de haber jugado contra Vasco da Gama de Brasil por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



El conjunto colombiano, en este partido que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, estuvo en dos oportunidades arriba en el marcador, pero no pudo mantener la diferencia. El cotejo acabó 2 a 2.

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Esta es la lista de convocados

Éder Chaux

Salvador Ichazo

Hayen Palacios

Esneyder Mena

Jhan Mena

Kevin Mantilla

Luis Escorcia

Alfonso Simarra

Joaquín Varela

Didier Moreno

Baldomero Perlaza

Halam Loboa

Daniel Cataño

Agustín Martegani

Keiner Klinger

Juan José Córdoba

Nivaldo Erazo

John Montaño

Jeison Medina

Andrés Dávila



