Amaranto Perea y sus primeras tres decisiones como técnico de Medellín

Deportivo Independiente Medellín sorprendió en las últimas horas al anunciar a Luis Amaranto Perea como su nuevo director técnico, luego de la salida de Alejandro Restrepo y el trabajo como encargado de Sebastián Botero.

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En el comunicado oficial de presentación se explicó que Perea comenzará su trabajo al frente del equipo poderoso, después de que la Selección Colombia termine su participación en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que es actualmente uno de los asistentes de Néstor Lorenzo.

Primeras tres decisiones de Amaranto Perea como técnico de Medellín

Amaranto Perea, que habló en exclusiva con La Fm Más Fútbol, dio a conocer sus primeras decisiones como director técnico de Deportivo Independiente Medellín.

Adicional al hecho de iniciar sus labores oficiales después de la Copa del Mundo, Perea también explicó que su equipo de trabajo estará conformado por Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, mientras que Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez se desempeñarán como preparadores físicos.

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Por otro lado, el nuevo estratega del cuadro antioqueño aclaró que su cuerpo técnico comenzará labores, después de que se termine la competencia oficial del primer semestre.

De esta manera, Perea permitirá que Sebastián Botero cumpla con el último compromiso pactado en el calendario, que es el duelo contra Leones por la fase de grupos de la Copa BetPlay.

Finalmente, la tercera decisión de Amaranto Perea tiene que ver con la idea de juego y el plantel de jugadores con el que contará en Medellín.

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Perea explicó que a pesar de tener algunos planes en su cabeza también tiene claro que debe adaptarse al estilo de jugadores con los que cuenta.

"Uno tiene una idea en la cabeza, que una idea con la que se identifica ,pero se puede modificar dependiendo de las características de los jugadores. Lo más importantes es analizar si es un equipo que se parece a lo que se han visto en otras etapas mías o lo que hoy es la Selección Colombia o un mix de todo. Uno sueña con lo que tiene en la cabeza, pero hay que adaptarse para trabajar con lo que se tiene y llegar al ideal. Hoy solo pienso en dejar buenas sensaciones en el momento en el que me toque y que a afición empiece a creer", afirmó.