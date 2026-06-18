Amaranto tendría listo su primer fichaje internacional en Medellín para el 2026-II

Mucho se ha hablado de los distintos fichajes y movimientos en el mercado que puede tener la Liga BetPlay 2026-II y el Deportivo Independiente Medellín deberá armar un equipo competitivo para pelear en las fases finales y por qué no, ganar el título que ha venido escaseando.

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Tras la salida de Alejandro Restrepo confirmaron a Sebastián Botero como el entrenador interino a la espera de definir al nuevo perfil para tomar las riendas en el segundo semestre del 2026. Ahí llegó la gran noticia de la oficialización de Luis Amaranto Perea.

Una vez termine el Mundial de 2026, Luis Amaranto Perea saldrá de la Selección Colombia para tomar las riendas en forma del Medellín. Por ahora, no está alejado de la actualidad deportiva del cuadro antioqueño, dado que, desde México ha estado pendiente del mercado de fichajes y ya tendría a su primera contratación.

MEDELLÍN TENDRÍA LISTO A SU PRIMER FICHAJE PARA EL 2026-II

Aunque esté concentrado en el Mundial con la Selección Colombia en su función de asistente técnico de Néstor Lorenzo, el exdefensor central también ha estado revisando el segundo semestre del 2026 con posibles bajas y altas. De hecho, ya tienen listo el regreso de Joaquín Varela.

De acuerdo con la información de Felipe Sierra, el Deportivo Independiente Medellín compró a Joaquín Varela que pertenece a Águilas Doradas. El defensor central uruguayo de 27 años tendrá que realizar los exámenes médicos en próximos días y firmar su respectivo contrato.

Joaquín Varela llegó a Colombia y al primer equipo en el que sumó experiencia en la Liga BetPlay fue nada más ni nada menos que en el Medellín. Este será el tercer ciclo del charrúa en el cuadro antioqueño después de sumar poco más de 25 partidos.

El central que estaba en Águilas Dotadas también jugó en el Deportivo Cali y estaba en el radar de grandes clubes de la Liga BetPlay como Once Caldas, o hasta Atlético Nacional.

LAS BAJAS QUE TENDRÍA AMARANTO PEREA EN EL MEDELLÍN

De acuerdo con información del Incógnito Poderoso en su cuenta de X, en Medellín no continuarían Kevin Mantilla, quien está en el club en calidad de cedido por Talleres de Córdoba. Mantilla ha tenido varias lesiones a lo largo de su estancia en suelo medellinense y la ‘T’ estaría pensando en una venta y en Antioquia no estarían dispuestos a comprarlo.

La zaga defensiva se verá afectada no solo por la salida de Kevin Mantilla, sino por José Ortiz que tampoco sigue en el cuadro antioqueño y que está a pocos detalles de firmar con Atlético Bucaramanga. En el mediocampo saldría un referente que ha generado mucha división para los aficionados como Baldomero Perlaza.

Además de esas tres bajas que podría tener Luis Amaranto Perea, el cuerpo técnico tendrá que definir la continuidad de Hayen Palacios y de Diego Moreno que podrían dejar la institución antioqueña. A los anteriores nombres, se les une Enzo Larrosa que no estuvo a la altura.

MEDELLÍN SIGUE VIVO EN COPA INTERNACIONAL

Uno de los grandes retos de Luis Amaranto Perea será continuar en torneos internacionales. Aunque no pudo seguir en los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro medellinense quedó en la tercera posición de un grupo con Flamengo, Estudiantes de La Plata y Cusco.

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Terceros en un grupo complicado, disputarán la Copa Sudamericana y en los Play-Offs para clasificar a los octavos de final tendrán que enfrentar a Vasco da Gama el 22 y 29 de julio, primero en el Atanasio Girardot y luego en Río de Janeiro.