América confirmó convocados y bajas para la fecha 2 de la Liga BetPlay

América de Cali quiere conseguir su segunda victoria en la Liga BetPlay-II de 2026, luego de haber debutado con un importante triunfo en condición de visita sobre Internacional de Bogotá.

El equipo 'escarlata' tratará de sumar otros tres puntos este domingo 2 de agosto enfrentando en condición de local a Boyacá Chicó en duelo válido por la fecha 2 que tendrá su pitazo inicial a partir de las 5:45 de la tarde.

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Novedades de América Vs Boyacá Chicó

A pesar de haber tenido actividad a mitad de semana en la Copa BetPlay, el director técnico David González tomó la decisión de darle continuidad a la nomina vallecaucana.

La única baja confirmada por lesión es la del extremo ofensivo Jhon Murillo, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho en la primera jornada.

Ante lo informado, América de Cali contará con el guardameta Jean Fernandes, los defensores Mateo Castillo y Cristian Tovar, los mediocampistas Josen Escobar y Rafael Carrascal y los delanteros Yeison Guzmán y Tomás Ángel, quienes han sido los hombres de confianza el entrenador David González.

Del mismo modo, el cuadro 'escarlata' tendrá disponible al lateral derecho Yhormar Hurtado, a pesar de la reciente polémica por su inscripción y la demanda presentada por Internacional lde Bogotá por alineación indebida.

Convocados de América Vs Boyacá Chicó

Arqueros

Jean Fernandes y Juan Pablo Montoya

Defensas

Danny Rosero, Mateo Castillo, Marcos Mina, Cristian Tovar, Yhormar Hurtado, Ómar Bertel y Brayan Córdoba.

Mediocampistas

Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal y Juan Aponzá.

Delanteros

Yeison Guzmán, Tomás Ángel, Luis Quiñines, Kevin Angulo, Edson Tortolero y Tilman Palacios