América recibió dos duras noticias por parte de la Dimayor: hubo insólita sanción

Arrancó el segundo semestre para el América de Cali con la clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay tras superar a Real Cartagena en la ida y en la vuelta, igualar en condición de visitante para pasar de ronda. Tendrán que medirse al Deportivo Pereira y a Boyacá Chicó en la segunda fecha de la Liga.

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Con victoria, América inició con pie derecho la Liga BetPlay en el Estadio Nemesio Camacho El Campín frente a Internacional de Bogotá. Sin embargo, por un detalle insólito, el Comité Disciplinario de la Dimayor tomó nota y sancionó al cuadro escarlata.

En la Copa BetPlay, aparte de la clasificación para los octavos de final, la última resolución del Comité Disciplinario de la Dimayor también pone en problemas a David González por una baja sensible para encarar la ida de la serie contra el Deportivo Pereira.

AMÉRICA PIERDE A LUIS QUIÑONES EN LA IDA DE LA COPA BETPLAY

Uno de los grandes fichajes del América que ya ha dejado su sello en el arranque del semestre es Luis Quiñones que regresó de México a la Liga BetPlay. En sus primeros dos partidos, el extremo vallecaucano ha dado tres asistencias, dos de ellas en la Copa.

Infortunadamente, en el partido de ida de la Copa BetPlay contra Real Cartagena, Luis Quiñones fue expulsada por una acción que el juez central calificó como una conducta violenta contra el adversario y lo sancionaron con dos fechas. Ya pagó una en la vuelta ante los heroicos.

Recurriendo a que no hubo evidencias claras de la agresión, América intentó reducir la sanción tras pagar ya una fecha para que regrese contra Pereira en el primer partido de octavos de final. Sin embargo, la respuesta del Comité de la Dimayor dio la mala noticia.

América envió la solicitud de revocar la sanción, dado que la roja se dio por un error manifiesto en calificar la acción de Luis Quiñones como conducta violenta. Pues, entienden que, aunque Quiñones amagó a pegarle al rival, el jugador del Cartagena cayó al suelo sin ningún apoyo fotográfico que pudiera comprobar que la agresión evidentemente existió.

El Comité respondió que el América se limitó a dar una narración de lo ocurrido, mientras que el informe arbitral sostuvo que sí hubo una conducta violenta para sancionar al extremo. Por tratarse de la argumentación del árbitro, y que no encuentran un error manifiesto como mantiene el club no aplica una reducción de la fecha.

NUEVA MULTA TRAS LA PRIMERA FECHA DE LA LIGA BETPLAY PARA AMÉRICA

Bajo ese panorama, el Comité Disciplinario de la Dimayor decidió no reponer la sanción a Luis Quiñones que deberá pagarla contra el Pereira en el primer partido de la serie de octavos de final de la Copa BetPlay. Por un detalle en el entretiempo contra Internacional de Bogotá en el debut de la Liga, también hubo una multa para los escarlatas.

En el Comité Disciplinario también reseñaron que, “sancionar al Club América de Cali S.A. (“América) con multa de ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco mil pesos ($8.754.525), por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 1ª Fecha, de la Liga BetPlay Dimayor II 2026, entre IDBDC Albinegro S.A. y el Club América de Cali S.A.”.

Y es que, el Comité Disciplinario se apoyó en que los dos clubes retrasaron el comienzo del segundo tiempo por dos minutos y 24 segundos. América aceptó los hechos, dado que saben que los equipos deben “asegurar que tanto el inicio del encuentro como el reinicio de la segunda parte se produzcan dentro de los tiempos reglamentarios, y de que el retraso reportado no encuentra justificación reglamentaria alguna”.

Así como el América, el Internacional de Bogotá también recibió la misma sanción, dado que también ingresaron dos minutos y 24 segundos tarde al complemento. Vale la pena indicar que para estas multas procede recurso de reposición ante el Comité Disciplinario de la Dimayor.