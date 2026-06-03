América confirmó decisión con David González: ¿Seguirá tras las eliminaciones?

En uno de los grupos que no se veían tan fuertes en la Copa Sudamericana, América de Cali quedó eliminado de la competencia internacional. Tenían que medirse con Macará, Tigre y Alianza Atlético de Sullana. Sin embargo, en la última fecha frente a los ecuatorianos en el Estadio Pascual Guerrero, el cuadro escarlata no tuvo la pegada para ganar.

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Macará clasificó de manera directa, mientras que Tigre quedó en la segunda casilla y disputará los Play-Offs para decidir si se queda o no en la competencia internacional en los octavos de final. América fue tercero y se quedó sin nada cuando dependía de sí mismo en la última fecha.

Después de esta eliminación, sumada a la de la Liga BetPlay, David González fue consultado por su futuro y dejó claro que iba a esperar al siguiente día para tomar las decisiones junto con los directivos. No quería sacar alguna medida en caliente y espera meditar su futuro.

LA DECISIÓN DEL AMÉRICA CON DAVID GONZÁLEZ

Claramente, los ánimos de los hinchas escarlatas no se aguantan otras eliminaciones, especialmente en la Liga BetPlay, pues, el club no ha vuelto a las finales desde el 2020 cuando fue campeón. Una de las aficiones más exigentes de Colombia le pide resultados a la institución.

Por esta razón, se pensaba que David González podría salir de la institución por estas eliminaciones que pesan bastante. La de la Copa Sudamericana aún más, dado que el grupo, en el papel y por historia, parecía sencillo para que América tuviera la clasificación líder de la zona.

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El resultado en Bogotá ante Independiente Santa Fe con derrota de 4-0 también dejó en alarmas el futuro de David González. De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, quien habló en estos días con Tulio Gómez, máximo accionista del América, no hay dudas con el futuro de David.

Bajo ese panorama, todo indica que David González no tendrá ningún problema con su futuro. Se quedará en Cali tras el aval de los directivos que estarían pensando en darle la continuidad al entrenador antioqueño. De hecho, ya se habla de posibles fichajes para el segundo semestre.

LOS REFUERZOS QUE TENDRÍA EL AMÉRICA DE CALI DE DAVID GONZÁLEZ PARA EL 2026-II

David González ya tendría el aval para continuar en la dirección técnica del América de Cali. Si nada extraordinario ocurre, respetarán el contrato del antioqueño que expirará en diciembre del 2026. Es decir, le dejarán dirigir el segundo semestre sin importar lo que sucedió en los primeros seis meses.

Según Alexis Rodríguez, Tulio Gómez tiene diálogos constantes con el entrenador respaldando su continuidad y, además, dejando claro cuáles serán las prioridades en el mercado de fichajes. De hecho, ya se habla del interés en fichar a un delantero, un defensor central, un lateral y un extremo.

Seguramente también tendrá que venir un volante por la posibilidad de que Josen Escobar se vaya de la institución con los intereses del Brasileirao. También podría traer a un arquero, no por Jean Fernandes, sino por Jorge Soto que podría dejar el club también.

Habrá que esperar las noticias que lleguen del América de Cali, pero todo parece indicar que seguirá David González, que ya empiezan a pensar en los principales fichajes y que, la confianza que le den al antioqueño debe tener resultados inmediatos para poder convencer en una afición que ya está llegando a su límite.

¿QUÉ PASARÁ CON JEAN FERNANDES EN AMÉRICA DE CALI?

Otro de los grandes rumores que apareció en América tras la eliminación de la Copa Sudamericana fue el del futuro del arquero brasileño, Jean Fernandes. El guardameta que llegó procedente de Cerro Porteño habría dicho que rescindía su contrato y renunciaba al pago definitivo.

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Poco a poco lo desmintieron a lo largo de la semana y Alexis Rodríguez en esa charla con Tulio Gómez también reveló que Jean Fernandes seguirá por esos seis meses, dado que es difícil que alguien pueda pagar su cláusula de rescisión para salir del América de Cali.

De igual forma, en las próximas semanas, América tendrá que confirmar más detalles acerca de su plantilla. Las bajas y las altas que pueda tener después de estos malos tragos que pasaron en la Liga BetPlay y en la Copa Sudamericana.