Se desmintió todo en América: esto pasa con la continuidad de una de sus figuras

América de Cali fue el último equipo que llegó con opciones de clasificar al menos en la segunda casilla, tenía varios factores a favor como lo era el tema de la localía, pero al final no pudo sacarle diferencia a Macará en el Pascual Guerrero y se despidió de la competencia, provocando una decepción más para los hinchas.

El cuadro 'escarlata' no pasa por su mejor momento y al duro golpe deportivo se llegaría a sumar también el anímico por las bajas sensibles que habría en la plantilla, en donde se ha venido hablando sobre la posible desvinculación de Jean Fernandes, pero su representante ya salió a aclarar la situación.

Representante de Jean Fernandes fue claro sobre su futuro en América

Desde hace varios partidos, América vino demostrando pocas ideas y el rendimiento de los jugadores bajó considerablemente, lo que le costó eliminaciones de torneo nacional e internacional y, posiblemente, una exhaustiva reestructuración en la plantilla de jugadores e incluso el cuerpo técnico.

Por el momento el tema de David González se mantiene al margen y no se ha hecho oficial ninguna decisión. Sin embargo, las directivas ya trabajan en el cambio de nómina, en donde Josen Escobar saldría después de las grandes ofertas que ha tenido en los últimos meses con clubes de Brasil. Tampoco seguiría Dylan Borrero y también se podría ir Adrián Ramos que dio claves en las entrevistas posteriores a la eliminación.

Otro de los jugadores que ha sonado últimamente para dejar de portar la camiseta del conjunto 'escarlata' es nada más y nada menos que el portero titular, Jean Fernandes, con quien habría problemas por su continuidad.

El jugador se encuentra en condición de préstamo, pero su representante salió a aclarar que quieren un proyecto más sólido, que le dé continuidad y seguridad, por lo que no saldría del equipo por el momento y el tema lo irían tratando minuciosamente con las directivas.

David González va a hablar con los directivos de América

Tras el empate a cero goles en el Pascual Guerrero, David González salió a dar la cara ante los medios de comunicación, hablando sobre las falencias que hubo a lo largo de los 90 minutos y que a raíz de ello hablaría con las directivas del club para tomar una decisión con respecto a su futuro.

"Hay que sentarnos con las directivas, escuchar qué piensan ellos y también expresar lo que pienso yo. el nombre de este equipo hay que mantenerlo muy en alto y esta vez no lo hicimos y estas ultimas semanas no lo hicimos y eso duelo, el hincha tiene que estar demasiado dolido. A pesar de lo que dimos, hay cosas que no funcionan y hay que mirar para adelante y seguir".

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América tiene en la mira a su primer fichaje

En las últimas horas, Quique Barona, periodista de Deportes RCN en Cali, dio a conocer que el conjunto 'escarlata' ha demostrado interés en el lateral derecho Cristian Graciano.

El futbolista de 23 años ha sido uno de lo jugadores con mejor rendimiento en Real Cartagena durante el primer semestre de 2026.