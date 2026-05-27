David González confesó lo que pasará con el futuro de Yeison Guzmán

América de Cali está a poco de cerrar una desastrosa temporada de la mano de David González, pero no antes sin asumir uno de los retos más complicados y el cual definiría su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

El conjunto 'escarlata' no la pasó bien y fue de más a menos en el semestre de apertura, pero todo empeoró cuando una de sus principales figuras se lesionó, Yeison Guzmán. Sin embargo, el panorama podría cambiar drásticamente con el posible regreso del mediocampista ofensivo para el duelo definitivo ante Macará, tal como reveló el propio David González.

David González confirmó que podría regresar Yeison Guzmán

Yeison Guzmán no pudo terminar el partido contra Tigre en Buenos Aires. Un golpe en su rodilla lo dejó afuera cuando todavía quedaba poco más de media hora para que finalizara el compromiso de la Copa Sudamericana.

El atacante de 28 años habría sufrido un trauma en la rodilla derecha con distención del ligamento colateral, lo que lo dejó dos semanas afuera de los terrenos de juego según el informe médico inicial, pero todo se complicó y tomó más de lo esperado.

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Sin embargo, el estratega antioqueño dio una "luz de esperanza" con respecto a su futuro y es que podría volver a sumar minutos en un duelo importante como lo será la definición de la clasificación frente a Macará en el Estadio Pascual Guerrero.

Para nadie es un secreto que la ausencia de Yeison Guzmán fue un golpe bastante duro de asimilar para el equipo 'escarlata', por lo que su regreso daría un envión anímico a la hinchada que está enojada por los malos resultados e incluso hasta a sus propios compañeros.

¿Cuándo será el partido de América vs Macara en Copa Sudamericana?

Esta última fecha se jugará en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que en el último duelo ante Tigre no tuvo mayor presencia de público y la situación se podría llegar a replicar contra Macara.

Este compromiso se llevará a cabo el jueves 28 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

¿Cómo le ha ido a Yeison Guzmán con América?

La llegada de Guzmán se dio a inicios de la temporada 2026 en medio de una serie de contratiempos que hubo con Fortaleza y Torpedo. Al final el fichaje se pudo concretar y ya ha logrado jugar 22 partidos, más de 1.800 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 12 goles y una asistencia.