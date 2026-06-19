América presentó a su primer fichaje que viene de México: “Una nueva historia”

En medio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, la Liga BetPlay viene tomando forma con las distintas pretemporadas de los clubes y con las altas y bajas que puedan tener cada institución. América de Cali ya dio las primeras noticias acerca de ese mercado de fichajes.

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Antes que nada, la institución confirmó por medio de un comunicado las bajas que tendrán en este segundo semestre, también confirmaron que Jean Fernandes se quedará y anunciaron, horas más tarde, la primera contratación para el segundo semestre.

América de Cali necesita volver a ser protagonista en la Liga BetPlay así como lo hizo en el primer semestre regresando a las fases finales, pero con la urgencia de meterse a una final, algo que escasea desde el 2020 cuando quedó campeón por última vez. De manera anticipada, el club dio a conocer la contratación esperada

LUIS QUIÑONES ES NUEVO JUGADOR DE AMÉRICA DE CALI

Desde hace algunas semanas, estaban con el interés de contratar a Luis Quiñones, extremo que jugó en Santa Fe con el que quedó campeón de una Superliga en el 2015. Antes del título de la Copa Sudamericana, el vallecaucano se fue a México en donde duró diez años entre el Pumas UNAM, Tigres, Lobos BUAP, Xolos de Tijuana, Toluca, Puebla y Pachuca.

Su palmarés llama mucho la atención, pues logró ganar cinco títulos locales con Tigres y en el plano internacional ganó una Liga de Campeones de la Concacaf con ese mismo club. Luis Quiñones afirmó que después de diez años quería regresar a Colombia y encontró la oportunidad del América.

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Luis Quiñones es hincha del América y no dudó en decidirse por la oferta y la opción de jugar en el cuadro vallecaucano. Por medio de una publicación, el club lo presentó, “recorrido internacional, talento ofensivo y una nueva historia que contar juntos”.

Además de esa publicación, subieron un video en el que recopilaron las mejores jugadas del extremo para darlo a conocer a la afición, “así juega Luis Quiñones. El nuevo fichaje americano llega con gambeta, velocidad y capacidad para generar peligro por las bandas”.

La hinchada de América es una de las más exigentes y parecen llegar al límite con decisiones que han tomado anteriormente los directivos del club. Piden refuerzos de categoría y dudan bastante de los anteriores extremos que han llegado. En ese video de las jugadas de Luis Quiñones escribieron que les vendieron la misma idea con Darwin Machis, Jhon Murillo y otros, los cuales no han dado la talla.

COMUNICADO DE AMÉRICA ANUNCIA BAJAS

En un comunicado, el América afirma que inició la pretemporada este jueves 18 de junio y que se trasladarán a México y a Estados Unidos. Justamente, en suelo estadounidense enfrentarán al Houston Dynamo. Además, anunciaron las primeras bajas que tendrán para el segundo semestre.

Aunque hubo intención y llamadas a Jorge Soto para negociar la renovación, nunca llegaron a un acuerdo y el guardameta pereirano se convirtió en la primera baja en el proyecto para el segundo semestre de los escarlatas.

Manteniendo a David González en la dirección técnica y a Jean Fernandes como arquero después de los rumores, también indicaron los otros jugadores con los que no contarán en el segundo torneo, entre ellos, Dylan Borrero, Darwuin Machis, Andrés Mosquera Guardia, Yojan Garcés, Luis Mena, Brayan Correa y Carlos Sierra.

AMÉRICA BUSCA A UN DEFENSOR CENTRAL

Entre otras noticias, ha salido el nombre de Brayan Córdoba como un posible fichaje para reforzar la zaga defensiva. El central viene del Cúcuta Deportivo, pero cuenta con una carrera tanto en Colombia como en el exterior. De hecho, ya había jugado en el América de Cali.

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Ante la salida de Andrés Mosquera Guardia, todo parece indicar que Brayan Córdoba podría ser el siguiente en llegar a la plantilla después de confirmar la incorporación de Luis Quiñones.

La información la dio Felipe Sierra afirmando que el defensor central ya está en negociaciones con el América de Cali. Lo que falta es que, tanto el América como el Cúcuta definan el paco de la cláusula de rescisión. Ya los cucuteños dieron el sí para la salida de Brayan Córdoba.

Brayan Córdoba es un defensor central de 1,91 que pasó por Atlético Nacional, Once Caldas, América de Cali, CSKA Sofía de Bulgaria y recientemente en el Cúcuta Deportivo.