Independiente Medellín presentó su nuevo escudo

Independiente Medellín hizo oficial este jueves 18 de junio uno de los anuncios más esperados por su hinchada. El Poderoso de la Montaña presentó su nuevo escudo, imagen que acompañará al club a partir del segundo semestre de 2026.

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La revelación se produjo a través de las redes sociales oficiales de la institución, donde el DIM confirmó el regreso a uno de los símbolos más representativos de su historia. El anuncio estuvo acompañado por un mensaje cargado de significado para los aficionados.

Así anunció el DIM su nuevo escudo

"Volvemos a nuestro primer escudo, el que lleva el nombre de nuestra ciudad, el más ganador del amateurismo y el que dio inicio a la historia más hermosa. Volvemos a nuestras raíces", escribió el club en su publicación oficial en X.

El nuevo emblema, que en realidad recupera la esencia del primer escudo utilizado por la institución, presenta una figura tradicional con bordes dorados y mantiene los colores rojo, azul y blanco que históricamente han identificado al equipo antioqueño.

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En el centro destaca la palabra "Medellín" en letras blancas sobre una franja azul diagonal, mientras que en la parte inferior aparece un pequeño escudo circular con las iniciales del club. Todo ello sobre una estructura que remite directamente a los orígenes de la institución fundada en 1913.

Foto del nuevo escudo de Independiente Medellín

De esta manera, el Medellín dejará atrás el escudo utilizado durante los últimos años, caracterizado principalmente por las iniciales DIM, para dar paso a una identidad visual mucho más ligada a la tradición y a la historia de la institución.

La decisión ya había sido anticipada días atrás mediante una campaña bajo el lema "Volver a las raíces", en la que el club fue entregando pistas sobre la imagen que adoptaría oficialmente. Finalmente, el anuncio confirmó las especulaciones de los aficionados.

Además del cambio de escudo, se espera que esta nueva identidad visual también tenga protagonismo en la camiseta que utilizará el equipo durante la segunda mitad de la temporada, cuando dispute la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y los 16avos. de final de Copa Sudamericana.

Con este movimiento, Independiente Medellín se suma a la tendencia de varios clubes alrededor del mundo que han optado por recuperar símbolos históricos para fortalecer el vínculo con sus seguidores.