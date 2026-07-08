América de Cali lo confirma: esta figura se va del equipo

América de Cali, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, hizo un importante anuncio en los últimos minutos. El club confirmó la salida de dos reconocidos jugadores.

Bocanegra se va del América

Andrés Mosquera Guardia, defensa central, es uno de los futbolistas que parte de la institución roja de la capital del Valle del Cauca. Guardia podría seguir su carrera en Águilas Doradas.



Otra de las figuras que deja de vestir los colores del conjunto escarlata es Daniel Bocanegra, que puede jugar tanto de central como de lateral derecho. Hasta el momento, se desconoce el club en el que podría continuar jugando Bocanegra.

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El anuncio

“Daniel Bocanegra y Andrés Mosquera Guardia finalizaron su vínculo contractual con nuestra institución. Les deseamos muchos éxitos en sus próximos retos”, confirmó el América de Cali sobre los dos experimentados jugadores.

Y siguiendo con temas relacionados con el América de Cali, el equipo en los últimos días anunció la llegada de un nuevo refuerzo. Se trata de Yhormar David Hurtado, con pasado en Deportes Tolima.

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El nuevo refuerzo rojo

“El jugador colombiano Yhormar David Hurtado Torres se suma a la plantilla profesional del América de Cali. El futbolista antioqueño llega con una trayectoria importante en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y experiencia reciente en el exterior, además de un perfil asociado a la ofensiva, fuerte defensivamente en duelos y gran comprensión del juego actual”, informó el club.



“Su capacidad para recorrer la banda, proyectarse al ataque y participar en fase ofensiva lo convierten en una pieza que puede aportar dinámica por los costados. Hoy se suma a un grupo que afrontará el segundo semestre con compromiso, intensidad y el respaldo de una hinchada que entiende que somos todos del Rojo. América le da la bienvenida a Yhormar Hurtado y le desea éxitos defendiendo nuestros colores”, sentenció.