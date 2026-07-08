Andrés Mosquera Guardia sale de América y llega a otro club de la Liga BetPlay

Andrés Mosquera Guardia tendría definido su futuro para el segundo semestre de 2026. El experimentado defensor central dejaría América de Cali y continuaría su carrera en Águilas Doradas, equipo con el que ya existiría un acuerdo para convertirse en nuevo refuerzo.

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La información fue revelada por el periodista Felipe Sierra, quien aseguró que el zaguero de 36 años ya se despidió de sus compañeros en el conjunto escarlata y tiene todo encaminado para ser oficializado en los próximos días.

De acuerdo con la versión entregada, Mosquera Guardia llegará a Águilas Doradas como agente libre y firmará un contrato por una temporada, en busca de aportar experiencia a la defensa del equipo antioqueño para la Liga BetPlay.

El defensor pone así fin a una etapa de dos años y medio con América de Cali, club al que arribó para la temporada 2024 y con el que disputó competencias locales e internacionales.

Estadísticas de Mosquera Guardia en América

Durante el primer semestre de 2026, Mosquera Guardia sumó un total de 19 partidos entre la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, manteniéndose como una de las alternativas habituales en la zaga del cuadro vallecaucano.

A lo largo de su carrera, el defensor también vistió las camisetas de Independiente Medellín, además de tener experiencia en el fútbol mexicano con León y Toluca, consolidando una trayectoria de amplio recorrido tanto en Colombia como en el exterior.

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Ahora, todo apunta a que Águilas Doradas será su nuevo destino. Salvo un cambio de última hora, el club hará oficial su incorporación en los próximos días para reforzar su plantilla de cara al segundo semestre del fútbol colombiano.

Con este movimiento, el mercado de fichajes de la Liga BetPlay se sigue agitando, y en el caso puntual de Águilas, la intención es firmar un buen semestre que le permita acudir a un torneo internacional en 2027.