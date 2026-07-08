Yojan Garcés, joven delantero que estaba en América de Cali, fue anunciado, en los últimos minutos, como nuevo jugador de Internacional de Bogotá para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año.

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Garcés al Inter de Bogotá

El equipo capitalino, que quiere pelear la estrella de fin de año, hizo el anuncio sobre el jugador nacido el 26 de mayo del año 2006 a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

“Juventud, potencia y proyección llegan al ataque de Inter. Un delantero con gran presencia física y olfato goleador que se suma a nuestro proyecto para la temporada 2026-II. ¡Bienvenido, Yojan!”, informó el club.

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¿Cómo le irá a Garcés en Inter?

Los hinchas de Internacional de Bogotá esperan que Yojan Garcés tenga un muy buen rendimiento en el club, que en la liga del primer semestre clasificó a los cuartos de final y quedó eliminado a manos de Atlético Nacional de Medellín.



Y ya que se habla de Inter de Bogotá, este también anunció la llegada, hace unos días, de Diego Duarte. “Internacional de Bogotá anuncia oficialmente a Diego Duarte como nuevo jugador del primer equipo masculino. Nacido el 28 de abril de 2002 en Asunción, Paraguay, mide 1,80 m y ha construido su carrera como delantero centro, destacándose por su capacidad de definición, movilidad en el área y presencia ofensiva”, anunció el equipo.

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El otro refuerzo del Inter

“Duarte inició su proceso de formación en Paraguay y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el fútbol de su país, además de registrar experiencia internacional en primera división de Portugal donde dejó registro goleador. También hizo parte de los procesos de las selecciones juveniles de Paraguay, consolidándose como un atacante con proyección y recorrido competitivo desde temprana edad”, añadió.



“El delantero paraguayo se caracteriza por su potencia física, capacidad para atacar los espacios, buen juego dentro del área y permanente vocación ofensiva, condiciones que le permiten ser una referencia en ataque y generar peligro constante en el último tercio del campo”, sentenció.





