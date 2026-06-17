América de Cali, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, ya piensa en lo que será el segundo semestre del año 2026, en el que competirá en la Liga y Copa BetPlay.



El equipo rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca trabaja en el mercado de fichajes y ya tendría muy cerca la firma del que sería su nuevo lateral derecho. La gestión estaría avanzando en buenos caminos.

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El jugador que llegaría al América

Yhorman Hurtado, de 29 años, sería el jugador que arribaría al América de Cali. El futbolista es muy recordado por el paso que tuvo por el Deportes Tolima, donde tuvo una regularidad importante.

“CERCA DE VESTIRSE DE ROJO. #América espera cerrar en horas la llegada del lateral derecho Yhorman Hurtado (29)”, comentó al respecto Andrés Muñoz, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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¿Se concretará el fichaje?

Las próximas horas serán más que relevantes para conocer si el lateral derecho terminará arribando o no al América de Cali, equipo que está obligado, según muchos amantes del FPC, a salir campeón de la liga colombiana del segundo semestre del año.



Los aficionados del conjunto escarlata, tras los fracasos en Liga y la Copa Conmebol Sudamericana durante el primer semestre del año, esperan que el mercado de pases de cara al remate de 2026 sea más que bueno.

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El mercado se mantiene quieto

Los equipos de la primera división del fútbol profesional colombiano todavía están en vacaciones. Con el paso de los días, antes de finalizar el mes de junio, se van a ir reuniendo en sus respectivas sedes.



También con el paso de los días, no solo en el América de Cali, se van a ir conociendo qué jugadores van reforzando a los distintos clubes del rentado colombiano. Por ahora, el mercado está muy quieto.







