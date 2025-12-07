América de Cali tendría nueve bajas para el 2026

Queda una fecha para que acabe la Liga BetPlay 2025-II para el América de Cali que quiere despedirse de la mejor forma posible en los cuadrangulares semifinales. Los escarlatas reciben la visita de Atlético Nacional e infortunadamente, ya no tienen posibilidades de sellar una clasificación a la final.

La victoria también podría ser un aliciente para pensar en lo que será el 2026 en donde tendrán la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana. De cara a ese torneo tendrán que armarse de la mejor forma y ya tendrían listo a su primer fichaje que sería Harold Santiago Mosquera. Además, tendrán que definir las bajas.

Justamente, en ese tema de las salidas se prevén varias salidas para el 2026. Hay muchos jugadores que ya no seguirían dentro de la institución, y otros que son dudas como el caso de Yerson Candelo que está en el radar de Independiente Santa Fe. Sin embargo, de acuerdo con Andrés Muñoz de Zona Libre de Humo habría múltiples ausencias.

LAS NUEVE BAJAS QUE TENDRÍA EL AMÉRICA DE CALI PARA EL 2026

Con Liga BetPlay, Copa BetPlay, y, por supuesto con la Copa Sudamericana como las competencias que estarán en juego en el 2026, el América de Cali espera armar un equipo con la necesidad de pelear en los tres certámenes. El periodista Andrés Muñoz de Zona Libre de Humo y Agenda Escarlata escribió en sus redes sociales que ya hay ocho bajas confirmadas.









David González no tendrá a Andrés Mosquera Guardia, Daniel Bocanegra, Joel Graterol, Santiago Silva, Luis Alejandro Paz, Sebastián Navarro, Franco Leys y Manuel Caicedo. Esos serán los primeros en una lista donde se destaca la salida de un futbolista que lleva siete años en el club como el volante Paz.

Sumado a la extensa lista, Andrés Muñoz también afirmó que, “me acaban de confirmar que LUIS RAMOS NO continúa en América”. El peruano, que estaba en la carpeta de Universitario de Deportes seguramente no entrará en los planes de la institución escarlata para el siguiente año. A su vez, Éder Álvarez Balanta estaría pensando en el retiro a la espera de recuperarse de una lesión.









LAS DUDAS QUE TIENE AMÉRICA PARA EL 2026

Siguiendo por la misma información que reveló el periodista de Agenda Escarlata, hay otras dudas dentro de la institución como el tema de Adrián Ramos que termina contrato en este final del 2025 y tendrían que negociar. Desde su regreso se notó su profesionalismo aportando con goles que metieron al club dentro de las fases finales.

Aparte de Adrián Ramos, los otros temas a revisar tienen que ver con Jan Lucumí, Jean Carlos Pestaña, Marcos Mina y Yerson Candelo, este último que parece que tampoco seguirá con el interés de Santa Fe. Mina tiene contrato todavía, pero ante una posible oferta, podrían entrar a negociar.

Habrá que esperar las informaciones oficiales del elenco vallecaucano para empezar a definir con qué jugadores contará el proyecto de 2026. Por ahora, se especulan varias salidas dentro de la institución en medio de un año en el que América jugará torneo internacional.