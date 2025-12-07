Tolima le madruga al 2026: primer fichaje para la Copa Libertadores

La final de la Liga BetPlay 2025-II se acerca con el Deportes Tolima como el protagonista esperando rival que saldrá por los lados del Junior de Barranquilla que cuenta con la ventaja o Atlético Nacional si hace la hazaña, dado que está a tres puntos del líder en el Grupo A.

Aunque el Deportes Tolima aspira por quedar campeón por cuarta ocasión en la historia, el club ya se empieza a mover para afrontar la Copa Libertadores del 2026. Alzar el título le permitiría estar en la fase de grupos de manera directa, pero, por ahora, ya aseguraron por lo menos la clasificación para la fase previa en donde tendrían que jugar dos partidos antes de estar en grupos.

Bajo este panorama, Lucas González ya tendrá que empezar a revisar la continuidad de jugadores y los posibles fichajes que puedan llegar para afrontar el torneo internacional, la Copa BetPlay y la Liga BetPlay del 2026. En ese sentido, ya tendrían lista la primera contratación para el siguiente año.

EL PRIMER FICHAJE DEL DEPORTES TOLIMA EN LA LIGA BETPLAY 2026

De acuerdo con información de Mariano Olsen, el Deportes Tolima ya tiene listo a su primer fichaje para el siguiente año en donde peleará por sellar la clasificación para la fase de grupos, dado que, por ahora gracias a la reclasificación estarán disputando la fase previa del torneo internacional.

Se trata del defensor Jan Carlo Angulo de 24 años que vendrá por parte de Llaneros FC. El elenco tolimense le compró la ficha al equipo de Villavicencio que ya informó en sus redes sociales la salida del zaguero. Una nueva muralla se unirá al proyecto ‘Pijao’ para el 2026 con varias necesidades.

El defensor central solo ha jugado con Llaneros y este sería su primer cambio de equipo. Jan Carlo Angulo se unirá al Tolima cuando termine esta Liga BetPlay, sea cual sea el resultado final. No importará si quedan campeones o no.









TOLIMA ESPERA RIVAL EN LA FINAL

El lunes 8 de diciembre se jugará la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Tolima juega con la tranquilidad frente a Fortaleza en condición de local, un aspecto que lo ha complicado en su propio estadio. Los ojos del cuadro tolimense estarán puestos en el Grupo A para conocer su rival.

Junior juega contra el Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, mientras que Atlético Nacional visitará a América de Cali en el Pascual Guerrero. Dos vibrantes partidos que se disputarán en simultáneo.

Para decidir la final, Junior tiene la ventaja con 11 puntos liderando la tabla de clasificación. Atlético Nacional tiene ocho unidades y necesitará sí o sí ganar su respectivo juego frente a América por más de dos goles, dado que los barranquilleros tienen una diferencia de gol de +3, dos más que los antioqueños.

El Junior depende de sí mismo. Con una victoria o un empate será suficiente para estar en la final. De hecho, hasta perdiendo y que Nacional no gane también le servirá. Los verdolagas necesitan una derrota atlanticense, un triunfo propio por varios goles para poder igualar con 11 puntos y superar a su rival por la diferencia de gol.