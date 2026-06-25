América de Cali va con todo: anunció nuevo refuerzo

Hace apenas unos minutos, América de Cali anunció la llegada de un nuevo refuerzo para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año, en la que espera ser protagonista.



Se trata del mediocampista Yani David Quintero Rivas, quien tiene 23 años. Quintero, hace poco tiempo, vistió los colores del Deportivo Cali. También pasó por el Junior de Barranquilla.



“Con 23 años y experiencia en Colombia y Brasil, Yani David Quintero Rivas llega a América de Cali para fortalecer el medio campo en el segundo semestre. El futbolista nacido en Buenaventura, Valle del Cauca, se caracteriza por su despliegue físico, capacidad de recuperación, buen primer pase y polivalencia para adaptarse a diferentes necesidades del juego”, comunicó el club caleño.

Los inicios del jugador

“Su camino profesional comenzó en el fútbol de ascenso, donde debutó con Boca Juniors de Cali en 2019. Posteriormente llegó a Deportes Quindío, club con el que vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al hacer parte del plantel que logró el ascenso a la primera división en 2021”, añadió.



América de Cali, en este mismo mercado de fichajes, ya había anunciado la llegada de cuatro jugadores. Estos son: Juan Pablo Montoya (arquero), Brayan Córdoba (central) y Luis Quiñones (extremo).

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América ya ha anunciado varios refuerzos

Su proyección lo llevó al exterior, con su paso por Red Bull Bragantino de Brasil, experiencia que le permitió competir en un entorno exigente y continuar su crecimiento deportivo. Luego regresó al país para vestir las camisetas de Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, antes de sumarse al equipo escarlata.



“Su proyección lo llevó al exterior, con su paso por Red Bull Bragantino de Brasil, experiencia que le permitió competir en un entorno exigente y continuar su crecimiento deportivo. Luego regresó al país para vestir las camisetas de Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, antes de sumarse al equipo escarlata”, añadió el escarlata.

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¿Cómo le irá a Yani?

“En el terreno de juego, su posición principal es la de mediocampista de marca o pivote defensivo, aunque también puede desempeñarse como defensor central cuando el planteamiento lo requiere. Esa versatilidad le permite ofrecer soluciones en la recuperación, las coberturas y la salida limpia desde campo propio”, sentenció, entre otras cosas más.

América de Cali avanza con gestiones rápidas en este mercado de fichajes. El club es uno de los llamados a pelear el título de la liga colombiana del segundo semestre. Habrá que esperar para conocer si consigue el trofeo.