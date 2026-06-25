En los últimos días, a través de las diferentes redes sociales, se ha mencionado que el mediocampista Josen Escobar, una de las grandes estrellas del América de Cali, presuntamente estaría con la intención de salir de la institución.



Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que dejó un parte de tranquilidad para todos los aficionados del combinado rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca, que está llamado a pelear por el título de fin de año.

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¿Josen se quiere ir del América?

De acuerdo con Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, es falso que Josen Escobar no quiera seguir vistiendo los colores del conjunto escarlata, que es uno de los más importantes del fútbol profesional colombiano.

“JOSEN ESCOBAR: Es falsa la versión de que el volante no desea continuar en América, según su representante”, asegura Rodríguez, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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América se mueve en el mercado

Los próximos días o semanas serán más que relevantes para conocer si el joven mediocampista Josen Escobar seguirá en el América de Cali de cara a la liga colombiana del segundo semestre del año. Hay mucha expectativa.



Y ya que se habla del América de Cali, este club anunció en las últimas horas un nuevo refuerzo. “El arco de América de Cali suma a Juan Pablo Montoya Isaza, guardameta colombiano de 27 años que llega al equipo escarlata tras su paso por Envigado F.C. y una trayectoria construida entre el Torneo BetPlay y la primera división del fútbol colombiano”, indicó el equipo.

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El anuncio de Quiñones

Los futbolistas Brayan Córdoba y Luis Quiñones también fueron presentados. Este es el comunicado sobre el atacante: “América de Cali informa la vinculación del extremo colombiano Luis Enrique Quiñones García, quien llega al equipo escarlata para reforzar la plantilla profesional de cara a los retos del segundo semestre”, comunicó la institución.



El conjunto escarlata sigue pensando en lo que será la liga colombiana del segundo semestre del año. Los hinchas piden, con urgencia, la obtención del trofeo. Esta tarea no será para nada sencilla, pero tampoco será imposible. Habrá que esperar para conocer qué pasa.