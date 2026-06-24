[Video] Tulio Gómez es señalado por comentarios despectivos hacia hinchas de América

Las declaraciones de Tulio Gómez durante una entrevista realizada en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 generaron una fuerte reacción entre los aficionados del América de Cali y buena parte de los seguidores del fútbol colombiano.

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El máximo accionista del conjunto vallecaucano fue consultado por el periodista Jr. Valencia sobre la posibilidad de vender el club, una petición que algunos sectores de la hinchada han manifestado en los últimos años debido a la falta de títulos recientes.

Gómez fue contundente al descartar cualquier intención de desprenderse de la institución. El dirigente recordó que detrás del proyecto existe una importante inversión económica y que no contempla abandonar la propiedad del equipo.

La respuesta de Tulio cuando le pidieron que venda al América

"Es nuestro patrimonio el que está metido ahí", afirmó el empresario durante la conversación, dejando claro que América sigue siendo una apuesta personal y empresarial para él y su familia.

Sin embargo, fueron otras de sus declaraciones las que despertaron una ola de críticas en redes sociales. Al referirse a quienes le piden vender el club, Gómez comentó: "¿Sabe quién me dice que venda?, un lustrabotas, andan en moto".

La frase fue interpretada por numerosos aficionados como despectiva hacia personas de menores ingresos, lo que provocó múltiples reacciones y cuestionamientos no solo entre hinchas americanos, sino también entre seguidores de otros equipos del país.

El dirigente también recordó una conversación previa con un aficionado que le solicitó vender la institución. "Una vez me dijeron venda y le respondí cuánto tiene para venderle (el equipo)", expresó durante la entrevista.

Además, defendió la gestión que ha realizado al frente del club y aseguró que muchas veces las críticas desconocen el esfuerzo económico que requiere sostener una institución de fútbol profesional. "La gente juzga sin saber que hay que meter mucho dinero", señaló.

Pese a ello, Gómez reconoció que el principal objetivo sigue siendo volver a celebrar un campeonato. "Necesitamos un título. Nosotros no estamos para hacer procesos, hay que ganar", afirmó. Cabe recordar que el último trofeo de América de Cali fue la Liga BetPlay 2020.

Video de la entrevista a Tulio Gómez

Algunos hinchas de América han manifestado que no tienen la intención de volver al estadio mientras el máximo accionista del club no invierta en refuerzos para la próxima temporada. Hay quienes consideran que ese lustrabotas y quienes andan en moto son los que pagan las boletas para ver al equipo.