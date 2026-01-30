América y Once Caldas no se sacan diferencias: entretenido empate en el Pascual

Con un Yeison Guzmán como el eje central del América de Cali y Luis Sánchez en Once Caldas, se cerró un vibrante partido en el Estadio Pascual Guerrero en suelo caleño. Una noche de creativos y de un arquero que sobresalió a lo largo de los 90 minutos como Joan Felipe Parra.

Por Joan Felipe Parra, América no logró llevarse los tres partidos en su casa. Fue el cuadro escarlata quien más oportunidades tuvo a lo largo del encuentro, pero la muralla en el arco evitó que Once Caldas perdiera en la capital vallecaucana.

EMPATE A UN TANTO DESDE LA PRIMERA ETAPA

Durante los primeros minutos, Once Caldas fue el equipo que propuso desde el vamos. Tuvo las acciones más claras, y, de hecho, se fue ganando antes de los diez minutos iniciales.

Sobre los siete minutos, un centro de Michael Barrios pegó en Josen Escobar y el desvío tomó destino al arco. Jorge Soto tuvo que exigirse y meter las manos al córner para evitar el gol. Acto seguido, un tiro de esquina en corto terminó con Luis Sánchez entrando al área, eludiendo a un rival y definiendo al fondo. La inexorable ley del ex se cumplió con el ‘Niche’ Sánchez.

Curiosamente, el gol anestesió a Once Caldas que le regaló el balón al cuadro local. A los 11 minutos, un centro desde el costado derecho encontró la cabeza de Tilman Palacios y Joan Parra atajó sacando la pelota con gran factura. La jugada fue invalidada por fuera de lugar.

A los 18 minutos, Yeison Guzmán jugó de taco para Tilman Palacios, el extremo controló, remató para el lucimiento de Joan Parra. El rebote le quedó a Mateo Castillo que rompió el arco con un riflazo. América siguió atacando con Guzmán en un disparo de primera contra la malla exterior.

Los embates continuaron con Kevin Angulo y un testarazo para Dylan Borrero. El volante sacó un disparo que atajó categóricamente Joan Parra. La última fue para Josen Escobar con un latigazo que pasó por un costado. Con ese empate terminó la primera parte.

JOAN PARRA, LA FIGURA PARA EVITAR LA DERROTA

El segundo tiempo arrancó de la misma forma que como acabó el primer capítulo. Sobre los 53 minutos, un centro encontró la cabeza de Yeison Guzmán, pero su testarazo no fue con destino al arco. La insistencia seguía poniendo en problemas a Joan Parra que respondió a la perfección con los puños sacando un disparo de larga distancia y luego otro misil de Guzmán.

Once Caldas no podía hacerse con la pelota y seguía sufriendo mientras Joan Parra seguía resistiendo con todas las oportunidades que creó América. Los albos salieron del dominio escarlata con Jefry Zapata y un disparo al frente de Jorge Soto, pero su remate se fue arriba cuando Marlon Torres molestaba para evitar un gol cantado.

La resistencia de Joan Parra fue vital para que todo terminara en empate a un tanto. Sobre el último segundo, una falta y una protesta de Josen Escobar dio para segunda amarilla.

América llegó a siete puntos y visitará a Atlético Nacional en la próxima fecha, mientras que Once Caldas suma cinco unidades y recibirá la visita de Jaguares de Córdoba.