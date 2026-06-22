América encontró el reemplazo de Jorge Soto: arquero campeón del FPC firmó contrato

Sin duda alguna, América de Cali tiene la gran obligación de llegar lejos en la Liga BetPlay 2026-II. Sellar el paso a los cuadrangulares no será suficiente si no logran disputar una final y quedar campeón. Desde 2020 no suman un título liguero y los hinchas ya se empiezan a cansar.

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Tras un 2026-I en el que llegaron a los Play-Offs y quedaron eliminados en cuartos de final en manos de Santa Fe, América ya se empieza a mover en el mercado de fichajes con cinco jugadores que esperan dar de qué hablar. Uno de ellos es el reemplazo de Jorge Soto.

Aunque el América intentó negociar y extender el contrato de Jorge Soto, el club no llegó a ningún acuerdo con el guardameta pereirano y tuvieron que ir al mercado de fichajes para encontrar el reemplazo ideal del arquero que, todo parece indicar que podría ser el nuevo guardián del arco del Atlético Bucaramanga. El sucesor de Soto llega desde el Torneo BetPlay.

EL NUEVO ARQUERO QUE LLEGA AL AMÉRICA DE CALI PARA EL 2026-II

La salida de Jorge Soto representa la necesidad de buscar un arquero y no demoraron mucho en conseguirlo. Se trata de Juan Pablo Montoya que viene de destacarse en Envigado durante el Torneo BetPlay recientemente disputado. Montoya atajó en seis oportunidades y celebró el título del primer semestre.

Juan Pablo Montoya inició su carrera con Leones FC de Itagüí y ha pasado por los clubes antioqueños del Torneo BetPlay. Pasó por Envigado también, club con el que quedó campeón en el primer semestre del 2026. Lo que comenzó como un interés en el cuadro escarlata terminó siendo realidad.

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Con 27 años, Juan Pablo Montoya, que viene de ser campeón con Envigado del Torneo BetPlay jugará en la Liga BetPlay con América de Cali. Seguramente, Montoya será suplente y tendrá que pelear la posición con Jean Fernandes, guardameta que finalmente se quedará en el club.

El sábado 20 de junio, Juan Pablo Montoya ya había llegado a la sede deportiva del América de Cali para presenciar el entrenamiento y para presentar los exámenes médicos. Ya arrancó pretemporada como escarlata y espera pelear para ganarse la posición contra Jean Fernandes.

LOS FICHAJES DEL AMÉRICA DE CALI PARA EL 2026-II

Este sábado 20 de junio arrancó la pretemporada del América de Cali bajo la dirección técnica de David González que se terminó quedando en el banquillo escarlata. Estos primeros entrenamientos tuvieron como protagonistas a los primeros cinco fichajes en la institución.

Y es que, los cinco jugadores nuevos ya se presentaron a la pretemporada y ya esperan dar de qué hablar en las primeras semanas de trabajo. Juan Pablo Montoya ya entrena a la par de Brayan Córdoba, Yhormar Hurtado, Yani Quintero y Luis Quiñones.

Se espera que a lo largo de los próximos días puedan llegar otras alternativas en el América de Cali. La necesidad es pelear por títulos, pues la afición no se aguantaría otra desilusión después de no poder alzar un título desde el 2020 cuando superaron a Santa Fe.

EL COMUNICADO DE LAS BAJAS DEL AMÉRICA DE CALI

En un comunicado, el América afirma que inició la pretemporada este jueves 18 de junio y que se trasladarán a México y a Estados Unidos. Justamente, en suelo estadounidense enfrentarán al Houston Dynamo. Además, anunciaron las primeras bajas que tendrán para el segundo semestre.

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Aunque hubo intención y llamadas a Jorge Soto para negociar la renovación, nunca llegaron a un acuerdo y el guardameta pereirano se convirtió en la primera baja en el proyecto para el segundo semestre de los escarlatas.

Manteniendo a David González en la dirección técnica y a Jean Fernandes como arquero después de los rumores, también indicaron los otros jugadores con los que no contarán en el segundo torneo, entre ellos, Dylan Borrero, Darwin Machis, Andrés Mosquera Guardia, Yojan Garcés, Luis Mena, Brayan Correa y Carlos Sierra.