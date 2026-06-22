Mundial 2026: candidata al título sufre baja por rotura de ligamento de tobillo

La selección de Alemania recibió una de las peores noticias posibles en pleno Mundial 2026. El defensa Nico Schlotterbeck sufrió una grave lesión en el compromiso frente a Costa de Marfil y quedó descartado para el resto del torneo.

El central del Borussia Dortmund tuvo que abandonar el partido tras el descanso del duelo que terminó con victoria alemana por 2-1 en la segunda fecha del grupo E. Horas después, la Federación Alemana de Fútbol confirmó el diagnóstico.

Nico Schlotterbeck, baja en Alemania por rotura de ligamento en el tobillo

Según informó la DFB, Schlotterbeck sufrió una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo, una lesión que lo mantendrá varios meses alejado de las canchas y que representa una baja de enorme peso para el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann.

La acción ocurrió apenas en el minuto 13 del encuentro, cuando el defensor chocó con el atacante marfileño Amad Diallo. Aunque recibió atención médica en varias oportunidades y trató de continuar en el terreno de juego, finalmente no pudo seguir después del primer tiempo.

Para la segunda mitad, Nagelsmann decidió enviar al campo al madridista Antonio Rüdiger, quien ocupó el lugar del zaguero lesionado en la línea defensiva alemana.

Más allá de contar con alternativas como Rüdiger, Waldemar Anton, Malick Thiaw e incluso Leon Goretzka, la ausencia de Schlotterbeck es especialmente sensible. El futbolista era el único central zurdo de la convocatoria y uno de los principales responsables de iniciar la salida de balón desde el fondo.

Alemania lamenta la baja de Schlotterbeck

El propio seleccionador alemán lamentó la situación y destacó tanto las condiciones futbolísticas como humanas del jugador. “Schlotti nos faltará en el campo como destacado defensa y excelente organizador. Hemos intentado darle ánimos”, señaló Nagelsmann tras conocerse el diagnóstico.

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Pese a la gravedad de la lesión, Schlotterbeck permanecerá junto al resto de la delegación alemana en Estados Unidos durante la Copa del Mundo. La federación considera importante su presencia dentro del grupo por el liderazgo que ejerce fuera de la cancha.

La noticia llega en un momento delicado para Alemania, una de las selecciones consideradas candidatas al título. Schlotterbeck había sido protagonista en el arranque del torneo e incluso marcó uno de los goles en la contundente victoria por 7-1 sobre Curazao. Ahora, la Mannschaft deberá afrontar la fase decisiva del Mundial sin uno de sus hombres más importantes en defensa.